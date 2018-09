E la Fornero bacchetta Salvini | Io attaccata? Tutta colpa sua

ilgiornale

: Questi pagliacci globalisti dell’ #Ocse credono di poter comandare a bacchetta un governo democraticamente eletto.… - boway2 : Questi pagliacci globalisti dell’ #Ocse credono di poter comandare a bacchetta un governo democraticamente eletto.… - mimkadin : RT @Miti_Vigliero: L'Ocse bacchetta il governo sulla crescita italiana: non disfate la Fornero - Miti_Vigliero : L'Ocse bacchetta il governo sulla crescita italiana: non disfate la Fornero -

(Di venerdì 21 settembre 2018) L'ex ministro del Lavoro, Elsa, non gradisce le mosse del governo per il superamento del sistema pensionistico che porta il suo nome. La Lega di fatto sta tentando il tutto per tutto per mettersi alle spalle definitivamente la leggecon l'introduzione di quota 100 che potrebbe portare ad un anticipo dell'età pensionabile già a 62 anni con 38 anni di contributi. Ai microfoni di Agorà lamette nel mirino peròe afferma: "Sono contenta, soddisfatta, di come io sono riuscita a mantenere un mio equilibrio interiore nonostante questa cinica personalizzazione che è stata fatta di una legge e che certo la dice lunga sul livello culturale e civile del Pese. E questo ha molti responsabili: in primo luogo il responsabile principale è Matteo". Parole dure che di fatto accendono lo scontro sulle nuove ricette per il sistema previdenziale.Ladunque ...