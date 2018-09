“È finita sotto” Maria | investita dal marito per sbaglio | le foto choc dell’incidente

caffeinamagazine

(Di venerdì 21 settembre 2018) Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per sollevare l’auto e permettere agli operatori del 118 di estrarre l’anziana donna travolta a San Pietro Vernotico, comune italiano di 13mila abitanti nel sud della provincia di Brindisi, in Puglia, dall’auto condotta dale rimasta incastrata sotto la vettura. Purtroppo, la paziente è deceduta in ospedale malgrado i tentativi attuati dai medici. Si chiamava AddolorataPesimena e aveva 85 anni. L’incidente si è verificato intorno alle 11.30 di oggi, venerdì 21 settembre, all’incrocio tra via Federico Melli, via XXIV Maggio e via Sant’Antonio. La signora è stata travolta dall’auto, una Fiat Panda, mentre il consorte si apprestava ad eseguire una manovra in retromarcia nei pressi della loro abitazione. L’incidente, purtroppo fatale per la donna, è avvenuto in via Sant’Antonio, nel centro cittadino. L’uomo ...