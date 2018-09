Due italiani fra gli 11 ricercatori emergenti scelti da Nature Hanno il mondo ai

Nature - Due italiani tra gli undici ricercatori emergenti a livello mondiale : “Hanno il mondo ai loro piedi” : Due italiani sono tra gli undici ricercatori emergenti che “stanno lasciando il segno” e hanno “il mondo ai loro piedi”. Silvia Marchesan, dell’Università di Trieste, e Giorgio Vacchiano, della Statale di Milano, sono stati inseriti rispettivamente alla sesta e all’undicesima posizione dalla prestigiosa rivista scientifica britannica Nature. I due sono stati scelti tra una lista finale di 500 colleghi che nei ...

Allarme nei cieli italiani - aereo non risponde - scatta lo scramble : decollo immediato per Due caccia : Alle 8.30 un Antonov ucraino interrompe il contatto radio con Fiumicino: Allarme immediato, si alzano due Eurofighter dalla base di Grosseto che hanno intercettato l'aereo passeggeri e scortato a Fiumicino.-- Allarme sui cieli italiani questa mattina. Due Eurofighter dell'Aeronautica Militare sono decollati dalla base di Grosseto in seguito ad un Allarme per un aereo che aveva perso il contatto radio con le autorità preposte al controllo del ...

Migranti - la linea dura di Salvini piace agli italiani : più di uno su Due dice sì ai porti chiusi : La linea dura del governo sui Migranti paga in termini elettorali. Il caso della Diciotti , che questa estate ha conquistato l'attenzione di tutti i giornali, non solo in Italia,, con la decisione di ...

Tiro a volo - Mondiali Changwon 2018 : niente da fare per le azzurre dello skeet. Tra gli juniores Due italiani in finale : Non riesce la rimonta alle azzurre dello skeet ai Mondiali di Tiro a volo in corso a Changwon, in Corea del Sud: nelle eliminatorie Katiuscia Spada e Diana Bacosi si classificano ottave con 116/125, mentre Chiara Cainero finisce 13ma a quota 115. Tra le sei finaliste ci sono le tre statunitensi, con Amber English seconda (119), Kimberly Rhode quarta (118) e Caitlin Connor quinta (118). Completano il quadro delle qualificate la slovacca Danka ...

Top11 FIFPro e Fifa - in lizza solo Due italiani : Buffon e Chiellini : Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini sono gli unici italiani presenti nella lista dei 55 giocatori candidati, in base ai voti di circa 25mila calciatori di tutto il mondo, a entrare nell'11 ideale FIFPro, la federazione internazionale dei giocatori, per la stagione 2017-2018. Un dato che, purtroppo, certifica la carenza di talenti azzurri nel panorama mondiale. ...

Top 11 FifPro 2018 - in lista solo Due italiani : Buffon e Chiellini : ROMA - Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini sono gli unici italiani presenti nella lista dei 55 giocatori candidati, in base ai voti di circa 25000 calciatori di tutto il mondo, a entrare nell'11 ideale FifPro, il sindacato mondiale dei giocatori, stagione 2017-2018. Un dato che certifica la carenza di talenti azzurri nel panorama mondiale del calcio. DOMINA IL REAL - ...

FIFA FIFPro World 11 - ecco la lista dei 55 candidati : Due italiani in corsa : FIFA FIFPro World 11, è stata svelata la lista dei 55 candidati al premio che verrà ufficializzato il 24 settembre prossimo Chi farà parte della squadra dell’anno FIFA? Il 24 settembre lo sapremo, dato che verrà ufficializzato l’11 migliore della stagione 2018. Come consuetudine, per il premio FIFPro, verrà scelto un 4-3-3 da “scegliere” tra i 55 candidati già ufficializzati dall’Uefa. Vediamo dunque i ...

Moto2 – Bagnaia in pole a Misano : Due italiani in prima fila al Gp di San Marino : Pecco Bagnaia davanti a tutti nelle qualifiche del Gp di San Marino: pole per il pilota dello Sky Racing Team nel Gp di casa Due italiani in prima fila al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini di Moto2: al termine delle qualifiche davanti al pubblico italiano, il più veloce, ad aggiudicarsi la pole position è stato un ottimo Pecco Bagnaia. Il pilota italiano dello Sky Racing Team si lascia alle spalle un ottimo Schrotter, e un ...

Us Open Under 18 : Musetti e Zeppieri - Due italiani nei quarti di finale : ... tra il francese Cornut Chauvinc e il polacco Michalski, mentre Zeppieri partirà sfavorito contro colui che sta dominando la stagione: Chun Hsin Tseng di Taipei, numero 1 al mondo e vincitore di ...

Scienza - per la prima volta nella storia Due illustri esperti italiani premiati dall’American Geophysical Union : il Prof. Giuliano Panza ed il Prof. Alberto Montanari : La più grande organizzazione mondiale di scienze della Terra e dello spazio, composta da oltre 60.000 membri di oltre 140 Paesi diversi, premia 33 individui eccezionali. Ogni anno l’AGU (American Geophysical Union) onora gli scienziati per il loro servizio, i risultati e i contributi eccezionali per la comunità di scienze della Terra e dello spazio. Le medaglie AGU sono la più alta onorificenza conferita dall’Unione. I premi dell’AGU riconoscono ...

BLOG. Un'America sommersa - ma anche Dakota Johnson e Tilda Swinton in 'Suspiria' - Due registi italiani - per ora - in concorso : Fatti di cronaca attuali : vengono uccisi, siamo nel 2017, Alton Sterling e Philando Castile, due neri, dalla polizia. Il fatto scatena una rivolta nelle menti e non solo, della comunità nera ...

Festival del Cinema di Venezia/ Foto e programma : è il giorno di 'Suspiria' e altri Due film italiani : Al Festival del Cinema di Venezia c'è Suspiria, in doppia proiezione alle 19.15 e alle 20. Per Luca Guadagnino è "un nuovo esordio". Il programma completo.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 12:02:00 GMT)

Freestyle - Coppa del Mondo 2019 : Due italiani presenti all’esordio della stagione a Cardrona : Siamo ancora in estate, ma l’aria di sport invernali si avvicina: un paio di mesi e si accenderà il circo bianco. Nel frattempo però è già il momento dell’esordio per quanto riguarda lo sci Freestyle: prende il via la Coppa del Mondo di big air, a Cardrona, in Nuova Zelanda. Il programma prevede le run di qualificazione previste mercoledì 5 ottobre e le finali venerdì 7 settembre. Saranno due gli azzurri presenti in terra ...

Calciomercato - il Bordeaux fa la spesa in Serie A : in arrivo Due ex “italiani” : Ultima giornata infuocata per gli operatori di mercato del Bordeaux. Il club francese ha formalizzato l’arrivo in prestito di Yann Karamoh, soffiato al Saint Etienne, e sta per chiudere l’affare Cornelius, chiuso all’Atalanta da Barrow e Zapata. Reduce dalla vittoria sul Monaco di domenica scorsa, in questo turno i girondini andranno in trasferta a Rennes, dove si è trasferito di recente un altro ex del nostro campionato: ...