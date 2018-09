Dudelange-Milan | Gattuso | “Higuain poteva fare almeno due gol | ma l’importante era

Video/ Dudelange Milan - 0-1 - : highlights e gol della partita - Europa League - : Video Dudelange Milan , 0-1, : highlights e gol della partita di Europa League. Higuain si sblocca anche in campo internazionale, i rossoneri vincono.

Video/ Dudelange Milan (0-1) : highlights e gol della partita (Europa League) : Video Dudelange Milan (0-1): highlights e gol della partita di Europa League valida per la 1^ giornata del girone F. Segna Gonzalo Higuain, i rossoneri vincono soffrendo in Lussemburgo.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 09:25:00 GMT)

Gazzetta Dudelange-Milan - le pagelle : Castillejo c'è - Bertolacci opaco : foto Gazzetta dello Sport Keivan Karimi Redazione MilanLive.it MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici ...

Europa League – Gattuso cerca di coprire la prova opaca del Milan : “Dudelange da rispettare - oggi abbiamo sbagliato a…” : Urla in panchina, ma davanti alle telecamere Gennaro Gattuso prova a coprire la prestazione opaca del suo Milan: qualche errore tattico, ma i rossoneri non hanno sottovalutato il Dudelange Furioso in campo, le sue urla si sentivano anche durante la telecronaca, ma poi tranquillo e perfettamente calato nel ruolo dell’allenatore nel post partita. Fa anche parte della crescita come allenatore di Gattuso questa ‘doppia ...

Il Milan batte il Dudelange : Il Milan ha battuto i lussemburghesi del Dudelange 1-0, 0-0, nella gara della prima giornata del gruppo F di Europa League. La gara è stata decisa da un gol di Higuain al 14' del secondo tempo. ...

VIDEO Dudelange-Milan - highlights Europa League 2019 : i gol e i momenti salienti. Higuain decisivo : Il Milan soffre più del previsto contro i campioni del Lusseburgo del Dudelange, esordienti in Europa League, nel primo match del gruppo F della competizione continentale. Gli uomini di Rino Gattuso prevalgono grazie ad una rete di Gonzalo Higuain, che così bissa la marcatura del match di Cagliari, consentendo ai rossoneri di imporsi contro i lussemburghesi al termini di un confronto tirato e nel quale i padroni di casa hanno gettato il cuore ...

Europa League - Dudelange-Milan 0-1 : ci pensa Higuain : L'EuroMilan riparte dal Pipita. Ci vuole la caparbietà di Gonzalo Higuain per sbloccare il match col Dudelange, avversario meno modesto di quanto dica il nome e già giustiziere di Legia Varsavia e ...

Europa League 2019 - Dudelange-Milan 0-1 : Gonzalo Higuain decisivo - lussemburghesi coriacei : Il Milan soffre più del previsto contro i campioni del Lusseburgo del Dudelange, esordienti in Europa League, nel primo match del gruppo F della competizione continentale. Gli uomini di Rino Gattuso prevalgono grazie ad una rete di Gonzalo Higuain, che così bissa la marcatura del match di Cagliari, consentendo ai rossoneri di imporsi contro i lussemburghesi al termini di un confronto tirato e nel quale i padroni di casa hanno gettato il cuore ...

DIRETTA/ Dudelange Milan - risultato live 0-1 - streaming video Tv8 : gol di Higuain! : DIRETTA Dudelange Milan, info streaming video Tv8: i rossoneri esordiscono nella nuova Europa League contro la sorprendente squadra lussemburghese.

Dudelange-Milan 0-1 La Diretta la sblocca Higuain nella ripresa : Dopo la lunga e travagliata estate rossonera, culminata con il cambio di proprietà che ha consentito la riammissione all'Europa League dopo l'iniziale esclusione, il Milan può finalmente scendere in ...

Il Milan piega a fatica il Dudelange : Higuain regala il successo ai rossoneri : Il Milan di Gennaro Gattuso ci mette fin troppo a piegare la resistenza del modesto Dudelange che ha tenuto botta per quasi un'ora. Chi si aspettava una goleada dei rossoneri contro gli esordienti lussemburghesi è rimasto deluso dato che il Diavolo ha vinto con un solo gol di scarto frutto della rete di Gonzalo Higuain, al secondo gol in quattro giorni con la maglia del Milan e al primo in Europa. I rossoneri hanno giocato una partita abbastanza ...

Dudelange-Milan 0-1 - le pagelle di CalcioWeb : 1/6 Spada/LaPresse ...

Dudelange-Milan 0-1 : formazioni risultato e cronaca in diretta live - Europa League 2018/2019 : Dudelange-Milan, Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Dudelange - Milan 0-1 LIVE : cronaca diretta - risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali La cronaca minuto per minuto risultato PARZIALE 0-1 [ AGGIORNA LA diretta ] SECONDO tempo 34' palla in profondità troppo lungo per Higuain, anticipato dal portiere in comoda ...