Droga e porto abusivo di armi | denunciati due tunisini a Comiso

Rimini - facevano prostituire 16enne per comprare Droga : fino a 1500 euro per un rapporto : Arrestati due uomini di Bellaria Rimini al termine di un'indagine riguardante una ragazzina che si prostituiva a soli 16 anni. I due 'papponi' sono finiti in manette grazie all'operato del Pubblico Ministero di Rimini, che è riuscito a dimostrare come la minorenne lavorasse per i due di trentaquattro e quarantasei anni che la costringevano a compiere atti sessuali a pagamento. Con gli incassi, gli uomini compravano cocaina. Accusati di ...