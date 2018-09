Dopo il vertice del centrodestra Luigi Di Maio minaccia invano Matteo Salvini | ' Mi

Golf – Omega European Masters - il tedesco Kieffer al comando Dopo il primo turno : italiani lontani dal vertice : Il tedesco guida la classifica del torneo dell’ European Tour, inizio soft per gli italiani in gara Il tedesco Maximilian Kieffer è al comando con 64 (-6) colpi nell’ Omega European Masters ( European Tour) che si sta svolgendo sul percorso del Crans-sur-Sierre GC (par 70), a Crans Montana in Svizzera. Inizio soft dei giocatori italiani : sono al 61° posto con 70 (par) Edoardo Molinari, Nino Bertasio e Andrea Pavan, è all’81° con 71 (+1) ...

Ponti Liscione restano chiusi Decisione Dopo vertice in Prefettura - domani Borrelli a Campobasso : Campobasso - Il tratto della statale 647 Bifernina compreso tra i due viadotti che sovrastano la diga del Liscione a Guardialfiera ( Campobasso ), resterà ancora chiuso al traffico. Lo comunica l'Anas in una nota. La Decisione è stata assunta al termine di un vertice in Prefettura a Campobasso nel quale è stato fatto il punto sulla situazione dell'arteria dopo le numerose scosse di terremoto che hanno interessato ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 luglio : Dopo giorni di trattative - i Cinque Stelle impongono l’ex direttore di La7 come capo azienda - per i leghisti va al vertice l’ex giornalista del “Giornale” - oggi in Svizzera : L’accordo In Rai vanno Salini e Foa. Adesso sarà guerra sui tg Giovedì notte il (faticoso) patto tra Lega e Cinque Stelle – Nomine di Gianluca Roselli Che palle di Marco Travaglio Ieri, sulla prima del Corriere, il richiamo sull’ennesima puntata della danza macabra intorno a Marchionne rimandava ai servizi “palle pagine 10 e 11”. Non “alle”: “palle”. Errore in buona fede o sfogo di un anonimo redattore sfinito dalla morte infinita ...