Domino’s | pizza gratis a vita se ti tatui il logo

Domino’s - “pizza a vita se ti tatui il nostro logo”. Ma il contest non finisce benissimo : Pizza gratis per il resto della vita? Basta tatuarsi sul proprio corpo il logo di Domino’s Pizza. La “promozione” eccezionale della catena statunitense di consegna pizze a domicilio è stata promossa dalla sua sede a Mosca, in Russia, pochi giorni fa, e in nemmeno 120 ore è stata bloccata per eccesso di partecipanti. Già, perché come riporta la BBC online, la quantità di fotografie inviate su tutti i canali social possibili ha superato in un amen ...