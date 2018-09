Domani a Lanuvio il convegno sull’Imperatore Antonino Pio

romadailynews

(Di venerdì 21 settembre 2018) Roma – Da quest’annovuole celebrare personaggi eminenti che hanno avuto qui i loro natali, a cominciare dall’imperatorePio. Lo scopo è quello di promuovere la conoscenza di figure storiche che possano ancora oggi risultare esemplari e rafforzare il senso di appartenenza nella popolazione in un continuum storico che non si interrompa. Il 19 Settembre, data di nascita dell’imperatorePio, il Comune di, attraverso il suo Museo Civico, ha organizzato una serie di eventi in sua memoria: attività didattiche per bambini, produzione di oggettistica a tema “Lanuvino come” e taglio della torta di compleanno.poi, 22 Settembre (ore 10) in collaborazione con la Sabap-RM-MET e ilCenter for Heritage and Archaeological Studies (CHAS) della Montclair State University,si terrà un( presso il Museo Civico di), ...