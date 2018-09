Dl migranti | stretta ai profughi vacanzieri e stop al patrocinio gratuito

ilgiornale

(Di venerdì 21 settembre 2018) Cambia qualche punto, ma non nella sostanza, il decreto Sicurezza e Immigrazione che Salvini intende portare lunedì al voto del Consiglio dei ministri. I due dl, nati separati, verranno accorpati per ridurre il tempo della successiva discussione parlamentare. E ora si aspetta che non ci siano altri intoppi per il decreto principe della sua azione politica.Se ne parla da giorni, ormai. Alcune delle novità contenute all"interno del decreto Immigrazione ilGiornale.it le aveva anticipate alcune settimane fa. I punti fondamentali riguardano: il raddoppio dei tempi di trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio; l'abrogazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, sostituiti con permessi per meriti civili o per cure mediche; l"ampliamento dei reati che provocano la revoca del permesso di rifugiato (violenza sessuale, spaccio di droga, violenza a pubblico ufficiale); la ...