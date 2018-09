Dizionario Zanichelli 2019 | Vasco Rossi scrive la voce «spericolato»

gqitalia

: La 'vita spericolata' di Vasco entra nel dizionario Zanichelli 2019 - Evagesimo : La 'vita spericolata' di Vasco entra nel dizionario Zanichelli 2019 - GiulianaFiorent : La 'vita spericolata' di Vasco entra nel dizionario Zanichelli 2019 - infoitcultura : La 'vita spericolata' di Vasco entra nel dizionario Zanichelli 2019 - Cultura -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Un mito comeentra a far parte di una vera istituzione della cultura italiana, ovvero il. Il rocker ha infatti scritto unaper l’edizione. Per la precisione la sua è una delle Definizioni d’autore, inserite subito dopo la scheda lessicografica della parola. E quale poteva essere se non «» (essendo lui il cantore della Vita spericolata)? Ecco cosa: «, rischioso, avventuroso. Nel senso che dice Nietzsche, vita vissuta pericolosamente e pienamente accettandone le sfide, i rischi, le fatiche, le gioie e le sofferenze. Cercare di prevenire e affrontare gli ostacoli, non evitarli. Rifiutai un lavoro sicuro in banca per inseguire il mio sogno di vivere di musica e parole, una vita non garantita, non omologata, indipendente. Fare cose spericolate significa fare esercizio, ripetere e imparare. Rischiare, ma ...