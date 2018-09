Ditemi che ho fatto la scelta giusta La madre no-vax chiede sostegno durante

huffingtonpost

(Di venerdì 21 settembre 2018) "Tutti vorremmo fare ciò che è meglio per i nostri figli. Sono unacontraria ai vaccini e sono all'ospedale con mio figlio di due mesi. Ha la pertosse e dicono l'abbia contratta da mia figlia, anche lei non vaccinata". Con questo post apparso su Facebook, una donna in America ha acceso la polemica vax/no vax in rete. Attraverso i social, laagli utenti di darle forza in questo momento così difficile."Sono stata offesa da molte mamme per questo, ma credo ancora nelle nostre idee", si legge nel post, poi, "Qualcun'altra ha figli gravemente malati perché non vaccinati?". È naturalmente spaventata. Preoccupata perché il figlio sta davvero male. Alla fine conclude: "Ho bisogno di incoraggiamento.che hola".I commenti al post sono però di accusa. "Suo figlio è malato ma ogni frase in ...