Disagi all' ospedale Maggiore | 4 ascensori su 5 non funzionano

Maltempo Sicilia : nubifragio a Trapani - allagamenti e Disagi alla viabilità : Le intense precipitazioni che hanno interessato nelle ultime ore Trapani hanno provocato allagamenti nelle strade, con conseguenti disagi alla viabilità, in particolare dal lungomare Dante Alighieri a via Virgilio. disagi anche sulla SP Trapani – San Vito Lo Capo, all’altezza di Pizzolungo. L'articolo Maltempo Sicilia: nubifragio a Trapani, allagamenti e disagi alla viabilità sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Trapani : nubifragio a Gibellina - Disagi e allagamenti : Ondata di Maltempo in tarda mattinata in provincia di Trapani: un nubifragio si è abbattuto su Gibellina provocando allagamenti e disagi. Diverse strade sono state inondate dall’acqua, ed alcuni automobilisti sono rimasti con l’auto in panne. Numerose richieste di soccorso sono giunte al centralino dei vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Trapani: nubifragio a Gibellina, disagi e allagamenti sembra essere il primo su Meteo Web.

Genova - traffico rallentato a Sestri Ponente. Disagi in autostrada

Maltempo - temporale nel Ragusano : Disagi e strade allagate : Un temporale si è abbattuto stamani in quasi tutta la provincia di Ragusa. Gravi disagi a Modica, Scicli e Ragusa dove a causa delle piogge si sono registrati rallentamenti al traffico. A Modica, inoltre, il fiume di acqua ha trascinato via i cassonetti della spazzatura. In pochi minuti le strade sono diventate un fiume in piena e il livello dell’acqua ha raggiunto livelli preoccupanti. A Ragusa, il temporale ha anche fatto saltare alcuni ...

Allerta Meteo - il Presidente dell’Anci Calabria : “sistema di allertamento va rimodulato - Disagio e rabbia dei Sindaci perchè funziona male” : “Apprezzo che la Protezione civile e la Regione condividano con i Sindaci calabresi l’idea che il sistema di Allerta Meteo vada rimodulato”. E’ quanto afferma il Presidente di Anci Calabria, Gianluca Callipo, che ha partecipato a Lamezia all’incontro organizzato nell’ambito del raduno dei volontari, alla presenza del capo nazionale della Prociv Angelo Borrelli, del responsabile regionale Carlo Tansi e del ...

Vicenza - corpo sui binari : gravi Disagi alla circolazione : Sono tutti da chiarire i dettagli su quanto accaduto lungo i binari della linea ferroviaria, circa alle 19, nel tratto che attraversa la città di Vicenza. Secondo le prime informazioni, è stato ...

Roma - metro A chiusa da Termini a Ottaviano : fumo in galleria/ Ultime notizie - bus sostitutivi e Disagi : Roma, metro A chiusa da Termini a Ottaviano: fumo in galleria. Ultime notizie, bus sostitutivi e disagi per i pendolari. Sembrerebbe essersi verificato un guasto su alcuni cavi elettrici(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 18:44:00 GMT)

Traghetti dalla Grecia per l'Italia cancellati o in ritardo per lo sciopero dei marittimi. Disagi per migliaia di turisti bloccati : Sono stati annullati, considerata la proroga dello sciopero in Grecia, gli arrivi dei Traghetti previsti domani su Bari. Non arriveranno le navi delle compagnie Superfast e Ventouris Ferries provenienti dai porti ellenici. Sono invece annunciati ritardi per quel che riguarda gli arrivi nel porto di Brindisi dove non risultano cancellazioni. La situazione viene continuamente monitorata tanto dall'autorità marittima, quanto ...

Jesi : allagamenti e Disagi - la cronaca di Marinella Cimarelli : 02/09/2018 - La forte ondata di maltempo di sabato 1 settembre che ha interessato in particolar modo la città, ha creato allagamenti, danni e disagi a tantissimi cittadini. La redazione ha ricevuto ...

Nubifragio su Bari - strade allagate e alberi caduti. Disagi per gli automobilisti in tangenziale : Sotto la Muraglia un albero ha distrutto la copertura del bar Miramare: i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona. Bagnanti in fuga dalle spiagge cittadine

Maltempo - bombe d’acqua dal Veneto alla Puglia : Disagi per temporali e vento in tutta Italia : Situazione del Maltempo in Italia: temporali e forte vento hanno creato danni e problemi soprattutto in Veneto, dove il governatore della Regione, Zaia, ha firmato il decreto per lo stato di emergenza. Alberi caduti ad Ancona e bomba d'acqua su Bari con conseguente traffico in tilt e rallentamenti alla circolazione.Continua a leggere

Maltempo Marche : pioggia e grandine a Jesi - allagamenti e Disagi alla viabilità : Prosegue l’ondata di Maltempo nelle Marche: Jesi è stata colpita anche questa mattina da pioggia e grandine, con disagi alla viabilità segnalati in particolare sulla SS76 nei pressi dell’uscita Jesi Centro verso Jesi Ovest. A causa di vento e precipitazioni odierne piante e rami sono caduti sulla sede stradale della statale. Ieri un nubifragio e una forte grandinata avevano provocato allagamenti di strade, sottopassi e infiltrazioni ...