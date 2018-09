Dieta Parker per dimagrire senza pesare gli alimenti

L’anti Dieta di Louise Parker : perdi fino a due taglie : Il segreto che si nasconde dietro la forma fisica perfetta di Kate Middleton è l’anti dieta di Louis Parker. Si tratta di un regime alimentare che promette una notevole perdita di peso e consente di dimagrire di almeno due taglie. La dieta è stata creata da Louise Parker, esperta britannica di nutrizione e fitness, che ha scritto il libro Lean For Life, divenuto un best seller in Gran Bretagna. La prima a provarla è stata l’attrice ...