DICE chiarisce su Battlefield 5 come funzioneranno gli aerei

(Di venerdì 21 settembre 2018) Manca poco all'uscita di5 e l'aziendaè tornata a rilasciare alcune dichiarazioni sul gameplay e sulle varie funzionalità. La scorsa settimana abbiamo potuto giocare alla beta di5, con la conseguente possibilità di provare svariate nuove feature introdotte nel gioco, ma non è stato l'unico motivo per cuiha aperto i server ai players: la casa produttrice ha raccolto i feedback dell'utenza e proprio grazie ad essi migliorerà l'esperienza finale.è stato annunciato dae confermato dalla beta, in5 glisembrano avere un particolare e unica modalità di spawn. I giocatori più assidui e provenienti dai precedentiricorderanno i bei momenti trascorsi nella "caccia all'aereo" di cui prendere dominio per spiccare il volo, da terra. Ebbene, il team di sviluppo a primo impatto sembra aver rimosso questa feature, ...