Di Maio | ' Reddito di cittadinanza agli italiani'

Manovra - Di Maio : reddito cittadinanza sarà solo per italiani : Roma, 21 set., askanews, - "E' logico che la devi restringere ai cittadini italiani". Così il vicepremier, Luigi Di Maio, in collegamento dalla Cina con Radio1, rispondendo ad una domanda sulla platea ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : "Andrà solamente agli italiani" : Si sta tenendo dalle 8 di stamattina a Palazzo Chigi un vertice di governo sulla manovra, a cui partecipano il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepremier Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il ministro Riccardo Fraccaro, il viceministro Laura Castelli, i ministri Enzo Moavero Milanesi, Paolo Savona, Segui su affaritaliani.it

Reddito minimo e deficit - Di Maio in pressing su Tria : "Fare deficit - punto" : Dal Reddito di cittadinanza al deficit, Luigi Di Maio continua il suo pressing sul ministro dell'Economia, Giovanni Tria, perché dia un'impronta "grillina" alla manovra economica allo studio del governo.Il vertice di centrodestra preoccupa il vicepremier pentastellato: "La manovra metterà in atto i punti principali del nostro programma", avevano detto in una nota congiunta Berlusconi, Salvini e Meloni. Così il capo politico del M5S sembra aver ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio corregge Tria : “E’ rivolto solo agli italiani” : Di Maio smentisce Tria sul Reddito di cittadinanza. Dopo la spiegazione fornita durante il Question Time al Senato di qualche giorno fa, in cui il ministro dell’Economia ha ribadito che, nel rispetto della Costituzione e della legge italiana, il Reddito di cittadinanza sarà rivolto anche ai cittadini stranieri presenti regolarmente sul nostro territorio, il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ha ribattuto, durante ...