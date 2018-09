Di Maio | ' Reddito di cittadinanza agli italiani' Tensione con Salvini

Reddito di cittadinanza solo per gli italiani? Di Maio non può farlo - lo dice la legge : Il vicepremier Luigi Di Maio non può negare ai migranti di accedere al Reddito di cittadinanza. Il sovranismo del welfare...

Reddito di Cittadinanza : Di Maio - Salvini l'alleanza si fortifica : 'Non sarà per tutti' : Reddito di Cittadinanza: un tema su cui potenzialmente i rapporti tra Lega e Movimento Cinque Stelle potevano farsi roventi. Gli ultimi sviluppi ed espressione di vedute sulla vicenda raccontano, però, come un elemento del programma molto caro ai pentastellati potrebbe diventare una "pillola" non troppo amara per i seguaci del Carroccio. Le dichiarazioni del Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio raccontano come il suo ...

Di Maio : “Reddito di cittadinanza solo agli italiani”. Ok di Salvini. Ma spuntano dubbi sulla legittimità : «Abbiamo corretto la proposta di legge» iniziale sul reddito di cittadinanza. Parliamo di «una proposta di legge che non prevedeva ancora la platea» per l’assegnazione del reddito «ma è chiaro che è impossibile, con i flussi immigratori irregolari, non restringere la platea e assegnare il reddito di cittadinanza ai cittadini italiani». Lo dice il ...

Manovra - Di Maio : "Reddito di cittadinanza solo a italiani" | "Faremo deficit quanto serve" : Dalla Cina il vicepremier rassicura Salvini, mentre sul deficit spiega: "Il tema non è di quanto sforare ma quante risorse ci servono per migliorare la qualità della vita dei cittadini". "E' una precisazione che accogliamocon grande piacere" ha detto Salvini. Ma emergono anche dubbi di costituzionalità