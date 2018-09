Di Maio | bene che non ci siano più ong nel Mediterraneo E Fico | l' Italia deve salvare

Migranti - Di Maio 'Bene che non ci siano più Ong nel Mediterraneo'. Sinistra italiana 'Una mascalzonata' : ROMA - 'Per fortuna oggi non ci sono più Ong nel mediterraneo perché le operazioni devono farle le autorità competenti'. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio , a Radio1. Ed è subito polemica. '...

Savona ha spiegato come riesce a convivere bene con Di Maio e Salvini : Prima elogia il premier Giuseppe Conte: “È di una pazienza e di una capacità di mediazione straordinaria, straordinaria”. Poi il ministro Paolo Savona, intervenuto al dibattito Democrazia è… di nuovo Europa replica alla domanda del giornalista Roberto Mania: “Ministro, come fa trovarsi in sintonia con Salvini e Di Maio, che sono ostili a figure così legate all’establishment come ...

Se si guarda bene il video - è difficile sostenere che Di Maio non sappia dove sia Matera : Sui social sta rimbalzando di account in account come una gaffe del ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio un video in cui, a Bari, si rivolge al presidente della regione Puglia del Partito Democratico Michele Emiliano dicendogli: "E per Matera che state facendo?". Il governatore pugliese, con un po' di imbarazzo, sembra rispondere: "Ma Matera è in un'altra regione, è Basilicata". ...

Se si guarda bene il video - è difficile sostenere che Di Maio non sappia dov'è Matera : Sui social sta rimbalzando di account in account come una gaffe del ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio un video in cui, a Bari, si rivolge al presidente della regione Puglia del Partito Democratico Michele Emiliano dicendogli: "E per Matera che state facendo?". Il governatore pugliese, con un po' di imbarazzo, sembra rispondere: "Ma Matera è in un'altra regione, è Basilicata". ...

Se si guarda bene il video - è difficile sostenere che Di Maio non sa dov'è Matera : Sui social sta rimbalzando di account in account come una gaffe del ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio un video in cui, a Bari, si rivolge al presidente della regione Puglia del Partito Democratico Michele Emiliano dicendogli: "E per Matera che state facendo?". Il governatore pugliese, con un po' di imbarazzo, sembra rispondere: "Ma Matera è in un'altra regione, è Basilicata". ...

"Di Maio con l'accordo Ilva in mano torna dai padroni. L'intervista al Sole 24 è un capolavoro di captatio benevolentiae verso i poteri ... : La svolta pentastellata arriva un anno dopo il viaggio di Di Maio in Usa, viaggio non di piacere ma per accreditarsi verso i padroni del mondo come forza responsabile, non a caso il Governo Trumpista ...

Di Maio - reddito di cittadinanza : «Il rifiuto di 3 proposte fa perdere il beneficio» : «Cuneo fiscale, industria 4.0 e taglia oneri. Noi dalla parte delle imprese, non siamo più antagonisti», dice Luigi Di Maio, decisamente normalizzato rispetto agli esordi di governo. Non solo. Su Telecom «non lasceremo che si venda Sparkle». Il controllo di Alitalia «sarà invece pubblico»...

Anche Salvini corregge Di Maio : "vincolo 3%? Non lo supereremo - ma benessere dei cittadini prima di tutto" : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini dal palco del Berghem Fest di Alzano Lombardo spiega che il benessere dei cittadini viene prima di tutto ecco perché il vincolo del 3% del rapporto deficit-pil "lo sfioreremo dolcemente, come i leghisti sanno fare, senza superarlo. Cercheremo di rispettare tutti i vincoli imposti dall'Europa, ma prima viene il benessere dei cittadini italiani". Il ministro e vice presidente del consiglio corregge così ...

Il Movimento 5 Stelle denuncia la mappa del potere dei Benetton. Di Maio : 'Chi stava al governo li ha sempre protetti' : Il Movimento promette, a fine articolo, che darà battaglia a questo genere di politica e di connivenza . La mappa del potere dei Benetton, Di Maio chiede i nomi dei politici compiacenti In un lungo ...

Di Maio : Benetton disumani - revoca concessioni è a buon punto : Marina di Pietrasanta, Lucca,, 2 set., askanews, - Il governo intende procedere con la revoca della concessione a Autostrade, lo ha ribadito il vice-premier Luigi Di Maio parlando alla festa del Fatto ...

Di Maio : Benetton disumani - revoca concessioni è a buon punto : ... metastasi che negli ultimi trent'anni ha trovato una sponda anche in politica. Questo sistema di potere garantisce sostegno mediatico e politico a chi si è arricchito gestendo un servizio pubblico ...

Di Maio : "Autostrade dice di aver adempiuto agli obblighi? Dai Benetton ci aspettiamo solo scuse e soldi" : Questa mattina il consiglio di amministrazione di Autostrade per l'Italia si è riunito per rispondere alla richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che vuole revocare la concessione. La società ha rilasciato poi una nota ufficiale in cui ha confermato il proprio puntuale adempimento degli obblighi concessori e ha scritto:"Autostrade ha preso atto degli elementi di confutazione alla lettera del Ministero delle ...

Di Maio : 'Adempimenti puntuali da Autostrade? Farebbero bene a tacere' : Giovedì 30 agosto ore 20.00 Fico: 'Orban? È quanto di più lontano dai miei valori' 'Orban? È quanto di più lontano sia dalla mia mente sia dalla mia testa come politica, principi e valori', ha detto ...

Fondi Ue - Boccia (Pd) : “Oettinger? Ha fatto bene Di Maio - non possiamo non stare con lui” : “Oettinger? È stato fin troppo buono Di Maio a definirlo ipocrita”. Lo ha detto il deputato Pd Francesco Boccia, intervistato da un tv locale pugliese. Il parlamentare dem stava commentando lo scontro a distanza tra il commissario europeo al bilancio e il leader dei 5 stelle, nato dopo la minaccia di quest’ultimo di non pagare più il contributo di 20 miliardi all’Ue. “Tra Di Maio e Oettinger non possiamo non stare ...