Devil May Cry 5 requisiti di sistema per PC minimi e consigliati

Nuovi trailer e dettagli per Devil May Cry 5 e Resident Evil 2 : Al Tokyo Game Show, Capcom ha svelato un Nuovo trailer per uno dei suoi titoli più attesi che mai, Resident Evil 2, che offrirà ai giocatori un punto di partenza completamente nuovo per questo classico survival, capolavoro dell’horror. Resident Evil 2 Vivi gli intriganti eventi che stanno avendo luogo a Raccoon City e segui le avventure del poliziotto Leon S. Kennedy e della studentessa Claire Redfield, ...

Devil May Cry 5 potrebbe avere una componente online multiplayer : Sembra proprio che Devil May Cry 5 sarà arricchito da una componente multiplayer.Come segnala VG247.com, Steam e gli store di PlayStation e Xbox hanno menzionato la componente online per l'atteso gioco.Secondo l'elenco di Steam, Devil May Cry 5 offrirà il multiplayer online e la modalità cooperativa, mentre il PlayStation Store e l'Xbox Store fanno un passo in più notando che supporterà 2-3 giocatori online.

Devil May Cry 5 : I Requisiti PC ufficiali : Durante il Tokyo Game Show oltre i Bonus pre-order, Deluxe Edition e nuovo Trailer per Devil May Cry 5, sono stati svelati anche i Requisiti PC ufficiali che vi riportiamo di seguito. Devil May Cry 5: I Requisiti PC Minimi Sistema operativo: Windows 7 64-bit Processore: Intel Core i7-4770 3.4GHz o superiore Memoria: 8 GB RAM GPU: NVIDIA GeForce GTX760 o superiore DirectX: Version 11 HDD: 35 GB available space Note Addizionali: ...

Devil May Cry 5 avrà cutscene a pagamento : disponibilità e prezzo : Tra tutti i giochi in uscita nei prossimi mesi Devil May Cry 5 si impone come uno dei più attesi, soprattutto dalla folta schiera di fan della saga che ha fatto fortuna grazie al suo stile inconfondibile. Il gioco, sviluppato da Capcom, segna il ritorno di una saga che ha rivoluzionato in qualche modo il genere degli hack and slash, e in queste ore sta scatenando i propri fan dopo l'annuncio relativo al ritorno di Dante. I pre-order per Devil ...

Capcom svela i contenuti della Deluxe Edition di Devil May Cry 5 : Mentre nella giornata di oggi abbiamo avuto l'occasione di ammirare il nuovo trailer di Devil May Cry V e di scoprire il misterioso terzo personaggio V, ecco che Capcom rende noti i contenuti dell'edizione Deluxe.Stando alla descrizione comparsa sullo store di Microsoft, riportata da Dualshockers, i giocatori che acquisteranno questa particolare edizione riceveranno:Se, invece, procederete al pre-order di Devil May Cry V, otterrete:Read ...

Devil May CRY 5 : Bonus pre-order - Deluxe Edition e nuovo Trailer : In occasione del Tokyo Game Show 2018, Capcom ha svelato non solo i Bonus pre-order e la Deluxe Edition per DEVIL May Cry 5, ma anche un cameo dedicato a Mega Man che sarà presente nel nuovo capitolo della serie, scopriamo di cosa si tratta. DEVIL May Cry 5: Deluxe, Bonus e nuovo Trailer Coloro che acquisteranno la Deluxe Edition si ritroveranno i seguenti contenuti aggiuntivi: Armi DEVIL Breaker: Gerbera GP01, Pasta Breaker, Sweet ...

Il nuovo trailer di Devil May Cry 5 mostra Dante in azione e svela il terzo personaggio giocabile : ecco il misterioso V : Il Tokyo Game Show 2018 non è di certo avaro di novità per tutti i fan di Devil May Cry che stanno attendendo con trepidazione il lancio di Devil May Cry 5, ultimo capitolo di un franchise che dopo il DMC di Ninja Theory vuole tornare alle origini convincendo anche e soprattutto i fan di vecchia data.Come segnalato da Polygon, l'evento nipponico ci ha permesso di dare un'occhiata da vicino a un nuovissimo trailer che si concentra soprattutto su ...

Capcom - al Gamescom abbiamo provato Devil May Cry 5 e Resident Evil 2 HD : Al Gamescom 2018 di Colonia abbiamo avuto modo di provare due dei titoli di Capcom più attesi dagli appassionati, il cui arrivo è previsto per i primi mesi del 2019: Resident Evil 2 HD, remake del secondo capitolo della saga horror, e DEvil May Cry 5, l’adrenalinico quinto capitolo della action/hack&slash con protagonista Dante. Resident Evil 2 HD Resident Evil 2 HD si presenta in splendida forma, a venti anni dall’uscita su ...

Gamescom 2018 : Devil May Cry V - prova : La serie di Devil May Cry è una di quelle che la scriteriata gestione delle proprietà intellettuali di Capcom degli anni scorsi sembrava aver destinato all'oblio. Il destino di Dante e Nero sembrava segnato, soprattutto considerando che il coraggioso reboot ad opera di Ninja Theory fu, nonostante l'apprezzamento di molti, un disastro sia commerciale che di immagine.Per fortuna il publisher nipponico sembra essere riuscito negli ultimi anni a ...

Con Devil May Cry 5 gli sviluppatori si sono concentrati sulle richieste dei fan : Quando God of War è stato rilasciato qualche tempo fa, l'evidente cambio di rotta verso un RPG dai ritmi meno caotici (ovviamente rispetto ai precedenti capitoli) ha fatto discutere, tuttavia il gioco si è poi rivelato un successo. Gli sviluppatori di Devil May Cry 5 la pensano diversamente e hanno affermato di non aver mai preso in considerazione l'idea di deviare dallo stile hack and slash.Come riporta Gamingbolt, il Game Director Hideaki ...

Devil May Cry 5 è ambientato dopo gli eventi di Devil May Cry 2 : Il ritorno di una serie storica come Devil May Cry solleva inevitabilmente parecchie domande a livello di puro lore, di contesto narrativo e di storyline. Considerando che DMC: Devil May Cry era una sorta di prequel/reboot rispetto ai precedenti titoli, sono ormai passati più di 10 anni dall'uscita dell'ultimo capitolo numerato, Devil May Cry 4.La domanda è quindi legittima: dove si posiziona Devil May Cry 5 all'interno della timeline della ...

Devil May Cry 5 : un nuovo video gameplay su PS4 mostra le solide prestazioni del gioco : Devil May Cry 5 si mostra in un nuovo video gameplay nel quale possiamo apprezzare nuove sequenze di gioco, e finalmente il titolo si mostra in esecuzione anche su PlayStation 4, dopo averlo visto girare su PS4 Pro e Xbox One X, riporta WCCFtech.Nel nuovo video possiamo vedere la demo del gioco mostrata al Gamescom 2018 in esecuzione per l'appunto su una PS4, così come possiamo vedere il granitico frame rate di 60 FPS (al costo di sacrificare un ...

Devil May Cry 5 disponibile all'acquisto a un prezzo imperdibile : Uno dei giochi più attesi per il prossimo anno è, senza dubbio, Devil May Cry 5 di Capcom e quella che vi riportiamo, probabilmente sarà una notizia gradita.Infatti, su Amazon, è comparsa un'offerta veramente interessante per il nuovo episodio della famosa serie.Nello specifico, è possibile acquistare Devil May Cry 5 in versione PS4 e Xbox One al prezzo di Euro 53,99.

Devil May Cry 5 : "Abbiamo imparato molto da Ninja Theory e DmC" : Devil May Cry sta tornando con un nuovo capitolo e il capo dello sviluppo, Hideaki Itsuno, per l'occasione concede un'intervista.Come riporta WCCFtech Itsuno ha condiviso la sua stima nei confronti di Ninja Theory, lo studio inglese che è stato recentemente acquistato proprio da Microsoft e che ha realizzato il precedente titolo di Devil May Cry."Abbiamo imparato molto da Ninja Theory e DmC.Questa è stata una collaborazione tra Capcom e Ninja ...