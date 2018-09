Deve assistere il figlio malato | il gesto dei colleghi è da brividi

caffeinamagazine

: Catanzaro: deve assistere figlio ammalato, i colleghi le cedono i giorni ferie | CrotoneNews - crotonenews : Catanzaro: deve assistere figlio ammalato, i colleghi le cedono i giorni ferie | CrotoneNews - calabrianewsit : Catanzaro, deve assistere figlio malato e i colleghi le donano le proprie ferie - - lameziainstrada : Deve assistere figlio malato, colleghi le cedono ferie -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Una dipendente ha ilma ha finito le ferie. Nel dolore e disperazione, però, spesso si ritrova l’umanità: idell’ospedale di Sant’Anna di Catanzaro non ci hanno pensato due volte e le hanno ceduto i loro giorni di ferie. Undi estrema solidarietà: non è la prima volta che accade ma è sempre una gioia per il cuore scoprire che ancora nel 2018 un pizzico di umanità e amore verso il prossimo è rimasto su questa ‘terra’. Una dipendente della clinica, madre di un bimbo affetto da una patologia importante, ha avuto difficoltà nell’accudire ilperché aveva esaurito le proprie ferie, inon ci hanno pensato su ed hanno chiesto all’azienda di poter donare i propri giorni di ferie non goduti.A dar il via all’iniziativa è stato il marito della donna, anche lui dipendente del ...