Dalle miniere del Sulcis una risorsa per scoprire la materia oscura

(Di venerdì 21 settembre 2018)delunaperla– E’ stato inaugurato oggi, in Sardegna, nella miniera di Monte Sinni, nel-Iglesiente, dall’Istituto Nazionale di Fisica nucleare (anche promotore scientifico del progetto assieme alla Princeton University), dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Carbo, il Progetto Aria, che ha l’obiettivo di “distillare” l’aria per ricavarne gas rari: come l’ossigeno-18 e il carbonio-13, già utilizzati nello screening medico e nelle tecniche diagnostiche per la lotta al tumore, e l’argon-40, essenziale per la ricerca della natura particellare della. Nell’ambito del progetto verrà realizzata una torre di distillazione criogenica (temperature bassissime) di 350 metri infilata all’interno di un vecchio pozzo minerario di 500 metri già usato in passato per l’estrazione del carbone. La ...