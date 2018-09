Dalla terra alla Luna : il sogno si avvera per un giapponese - : Finanza & Dintorni E' il sogno di molti bambini: andare sulla Luna! Un imprenditore giapponese lo realizzerà.

Giallo nel Mediterraneo - jet russo “abbattuto Dalla Siria” durante raid di caccia israeliani : Lo riferisce la Cnn, che cita un funzionario anonimo. I contatti col jet si sarebbero persi mentre quattro F-16 di Tel Aviv attaccavano obiettivi siriani nella provincia di Latakia. A bordo del velivolo c'erano 14 militari russi.Continua a leggere

Napoli - inseguito Dalla polizia muore cadendo da un terrazzo | Foto : Il 31enne avrebbe tentato di calarsi dal terrazzo dell'edificio, servendosi di alcuni cavi dell'antenna, che si sarebbero spezzati

Napoli - cade dal terrazzo mentre scappa Dalla polizia : morto pregiudicato 31enne : Inseguito dalla polizia, ha tentato di scappare calandosi dal terrazzo di uno stabile, ma è caduto ed è morto. È quanto accaduto all’alba di questa mattina, 15 settembre, in via Taverna del Ferro, nel quartiere San Giovanni a Teduccio a Napoli. L’uomo, 31enne pregiudicato della zona, si trovava agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. Notata una volante del Commissariato San Giovanni impegnata nei servizi di controllo ...

Trema la terra a Pozzuoli - scossa alle 11.24 avvertita Dalla popolazione : Pozzuoli - Una scossa di terremoto è avvenuta alle ore 11,24 di magnitudo 1.6 a tre chilometri di profondità e con epicentro nella zona antistante il lungomare tra Pozzuoli e Bagnoli. A comunicarlo è ...

Dall’11 al 14 Ottobre a Trento si terrà il primo Festival dello Sport organizzato Dalla Gazzetta : La Gazzetta dello Sport ha questa mattina presentato il palinsesto dell’edizione 2018 (la prima di sempre) del Festival dello Sport di Trento: la Rosa è sponsor ufficiale dell’evento insieme alla Regione Trentino che ha organizzato il tutto. Il tema principale dell’edizione è quello dei grandi record Sportivi: simbolica la decisione di tenere la conferenza di presentazione dell’evento in occasione del 39° anniversario del record mondiale ...

Vaiolo delle scimmie - secondo caso accertato in Inghilterra : proviene Dalla Nigeria : Vaiolo delle scimmie, c'è il secondo caso. E l'allarme contagio inizia a prendere corpo. Dopo che un ufficiale della Marina Nigeriana, recatosi in Inghilterra per prendere parte a un esercizio di addestramento del Ministero della Difesa (MoD) presso una base della Royal Navy in Cornovaglia, è stato trovato positivo al virus, un altro uomo sarebbe risultato infetto. --Come riporta l'Independent le due infezioni non sarebbero correlate tra loro e ...

Perché riusciamo a vedere la luna Dalla terra : Le antichissime regole tramandate e mai abbandonate fin dai tempi antichi , e un motivo ci sarà, sono state confermate anche dalla scienza che ha avallato le regole dell'agricoltura biodinamica. ...

Radon rischio geologico : Dalla terra un pericolo invisibile per la salute : quanti lo conoscono? : Il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza a Roma, il 26 ottobre 2018 presso il CNR in Piazzale Aldo Moro n. 7, un Convegno Nazionale sulle problematiche del rischio provocate da una esposizione al gas Radon il cui principale danno per la salute, spiegano i geologi, “è un aumento statisticamente significativo del rischio di tumore polmonare. A livello mondiale, il Radon è considerato il contaminante radioattivo più pericoloso negli ...

Dopo l'asteroide ecco la cometa verde alla minima distanza Dalla Terra : Dopo il passaggio "ravvicinato" dell'asteroide 2018 RC, che avrà potuto osservare chi dotato di un piccolo telescopio, arriva lo spettacolo della cometa 21/P Giacobini-Zinner. Il corpo celeste...

Partenza disastrosa - l'anziana ciclista cade Dalla pedana e rovina a terra : Solo qualche pedalata dopo lo start e la ciclista francese di 70 anni finisce per cadere giù dalla pedana di Partenza. La scena arriva dai Mondiali amatoriali di ciclismo a Varese e in poche ore è ...