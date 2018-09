Dalla Spagna | ' Perez svela i retroscena dell' affare Ronaldo'

Juve - il sogno Champions riparte Dalla Spagna. Ma Ronaldo ora è l'incubo degli altri : L'ex stella del Real Madrid sarà il punto di riferimento di una Juve che si è garantito il più forte al mondo e che ha sancito la fine dell'ultima avventura in coppa degli uomini di Allegri. Non solo ...

Dalla Spagna : il Barcellona corteggia ancora Monchi : Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola Roma, Monchi pensa a Iago Maidana e Herrera Roma, Florenzi è pronto Campioni di solidarietà

Juventus - Dalla Spagna : fuori Dybala - dentro Griezmann : fuori Dybala- Continua a tener banco il presente e futuro di Paulo Dybala in bianconero. Come riportato da alcuni organi di stampa spagnoli, l’attaccante argentino potrebbe decidere di lasciare la Juventus già a gennaio e sposare un nuovo progetto che lo metta al centro in maniera costante e totale. Il Real Madrid resta alla finestra, […] L'articolo Juventus, dalla Spagna: fuori Dybala, dentro Griezmann proviene da Serie A News ...

Dalla Spagna : Federazione incontra Infantino. Paese vuole ospitare Mondiale 2030 - : Il Campionato del Mondo non si disputa in Spagna Dalla lontana edizione del 1982, che vide trionfare proprio l' Italia nella storica finale di Madrid contro la Germania . Ma nella giornata di oggi il presidente della ...

Nations League : Croazia annichilita Dalla Spagna - ma Dalic ha delle attenuanti : La Croazia ha rappresentato una delle pagine più belle dell’ultimo Mondiale in Russia, riuscendo a passare da poco più di una squadra di talento ma discontinua a vera e propria realtà. Il percorso della Nazionale balcanica, seppur costellato da numerosi pareggi, ha portato Modric e compagni fino alla finale di Mosca contro la Francia in cui la stanchezza accumulata nei turni precedenti e il maggiore talento dei francesi ha avuto la ...

Dalla Spagna : 'Marcelo patteggia con il fisco' : MADRID - Marcelo patteggia col fisco spagnolo. Secondo 'El Mundo', l'esterno brasiliano del Real Madrid è arrivato a un accordo per evitare il processo per frode fiscale: il giocatore accetta una ...

Dalla Spagna : Juventus e PSG su Zidane. Ma se ne riparlerà nel 2019 : L'idea di ingaggiare il pluricampione del mondo con il Real Madrid, stuzzica le fantasie delle due società sopracitate che avrebbero intenzione di chiamare Zizou, ma solamente nel 2019. Insomma, il ...

Juventus - Dalla Spagna : il Real prepara l’affondo per Dybala : AFFONDO PER Dybala- Come riportato da “Fichajes.net”, il Real Madrid starebbe analizzando attentamente la situazione legata a Paulo Dybala. Il club madrileno sarebbe pronto ad analizzare la situazione e prendere in seria considerazione l’idea di provare l’affondo per l’attaccante argentino. In estate è mancato il colpo ad effetto dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, e l’attuale […] L'articolo ...

Dalla Spagna : Barcellona su Berardi! E la Roma vuole evitare un Malcom bis : Come scrive Sport, infatti, il Barcellona sta monitorando la situazione intorno al 25 neroverde, in scadenza nel 2022: i giallorossi, sempre secondo il giornale catalano, vogliono evitare un nuovo '...

Calciomercato - Dalla Spagna : Neymar in lacrime sogna il ritorno al Barcellona : Neymar sogna un ritorno al Barcellona. A svelarlo è stato il quotidiano spagnolo El Mundo Deportivo , che ha raccontato di come il brasiliano già nell'ultima estate fosse determinato a riagganciare i ...

Dalla Spagna - Mourinho trova un accordo col fisco : ancora 700mila euro e caso chiuso : José Mourinho ha fatto pace con il fisco. Un anno di carcere convertito in una multa da 180.000 euro, oltre a quella relativa ai 3,3 milioni di euro non versati al fisco spagnolo: sono queste le ...

Juventus - Dalla Spagna : Marcelo a gennaio - sì - si può davvero! : Marcelo A gennaio- La Juventus starebbe sondando seriamente la pista Marcelo in vista di gennaio. Perchè si può? Le nuove regole Uefa consentiranno al brasiliano di scendere in campo in Champions League con la Juventus in caso di trasferimento a Torino nella prossima sessione di mercato invernale. La Juve osserva e valuta La Juventus farà […] L'articolo Juventus, dalla Spagna: Marcelo a gennaio, sì, si può davvero! proviene da Serie A News ...

Il Segreto : Esperenza e Beltran sono morti? News Dalla Spagna : Anticipazioni Il Segreto, Maria e Gonzalo tornano: Esperenza e Beltran sono morti Il ritorno di Maria e Gonzalo a Puente Viejo è ormai ufficialissimo. L’amatissima coppia de Il Segreto è pronta a tornare a far sognare i fan della soap opera di Aurora Guerra. In ogni caso, il rientro da Cuba non sarà affatto dei […] L'articolo Il Segreto: Esperenza e Beltran sono morti? News dalla Spagna proviene da Gossip e Tv.