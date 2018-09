Dal mare al piatto | ricerca svela il “viaggio” delle microplastiche

Ilaria Cucchi : “Denunciata Dal maresciallo Mandolini - imputato nel processo sulla morte di Stefano” : Roberto Mandolini, secondo il super testimone Riccardo Casamassima, sapeva che Stefano Cucchi era stato massacrato di botte dai colleghi carabinieri: "Mi disse: 'È successo un casino. I ragazzi hanno massacrato di botte un arrestato. Mai visto uno ridotto così'".Continua a leggere

OspeDale del mare - reparto chiuso - respinto il ricorso di Pignatelli : 'Legittima la revoca da primario' : Il giudice Rosa Molè ha rigettato il ricorso di Francesco Pignatelli, confermando la decisione dell'Asl Napoli Uno di revocarlo da primario dell'Ospedale del mare. È la prima decisione di un giudice ...

Salone Nautico : così Genova prova a ripartire Dal mare : Attesi quasi mille espositori: "nessuna rinuncia dopo il 14 agosto". La città cerca di riguadagnare turisti a un mese dal crollo del Morandi

Bill Gates : "Per fermare i migranti Dall'Africa bisogna creare una classe media che crei ricchezza e stabilità" : Per fermare l'esodo dei migranti bisogna aiutarli a casa loro, dicono alcuni politici. Sì, ma come? Il fondatore di Microsoft, Bill Gates, non ha dubbi: "Investire nello sviluppo dell'Africa è oggi una delle scelte più strategiche". Anche perché "instabilità e povertà sono alla radice di fenomeni epocali come le migrazioni di massa, che nel medio e lungo termine si possono risolvere solo dando una vita migliore a chi fugge. Negli ultimi anni gli ...

Mostra d'Oltremare : "Salutiamo l'estate al Green Paradise" - a partire Dal 18 settembre eventi ad ingresso gratuito : ... con lo studio e il sacrificio, di riproporre nel modo più fedele possibile, le sonorità e le sfumature vocali che hanno reso famoso nel mondo il 'Mascalzone Latino'. Grazie ai suggerimenti del loro ...

Dall'Asia in Maremma : visita della delegazione coreana al Parco delle Colline Metallifere : Anche il Parco delle Colline Metallifere con la delegazione italiana, insieme ad altre 63 delegazioni nazionali di tutto il mondo, nei giorni scorsi ha partecipato ai lavori dell'ottava conferenza ...

Napoli - apre il pronto soccorso dell'OspeDale del Mare : 'Questo è un punto di partenza' : Qualche volta arrivano anche belle notizie [VIDEO] dal settore della sanita'. In particolare, possono gioire i cittadini residenti a Napoli per la nuova apertura del pronto soccorso dell'Ospedale del Mare che si attendeva oramai da anni, ma che finalmente si è ufficialmente realizzata. Pertanto questa mattina, alle ore 08.01 del 15 settembre, il pronto soccorso ha ufficialmente aperto i battenti tramite un'altoparlante che ha comunicato ...

OspeDale Mare - apre il pronto soccorso : 68 accessi nel primo giorno : Sono stati 68 gli accessi nel primo giorno di attività del pronto soccorso dell'Ospedale del Mare. Di questi un solo paziente è arrivato in codice rosso, 23 i gialli e 44 i verdi. Il pronto soccorso ...

Filmato mentre pulisce le seppie nei bagni dell'ospeDale : licenziato il medico di Praia a Mare : Un ospedale trasformato in pescheria. O almeno nel tinello della cucina di casa. E' andata a finire male l'idea di un medico del nosocomio di Plaia a Mare, in Calabria, protagonista di un video in cui ...

