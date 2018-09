Cristiano Ronaldo | il brutto sospetto del complotto contro di lui | i due indizi da brividi

Espulsione Cristiano Ronaldo - due ore nello spogliatoio/ Scuse ai compagni e il diktat Juventus : "Mai reagire" : Espulsione Cristiano Ronaldo, due ore nello spogliatoio. Dalle Scuse ai compagni al diktat della Juventus: "Mai reagire". Le ultime notizie.

Arsenal - Torreira l'ha rifatto : dopo quello a Cristiano Ronaldo - altro tackle... di testa! : Ebbene sì, Lucas Torreira l'ha rifatto . Esattamente... cosa? Nessun gol e nessun assist, bensì un tackle direttamente... con la testa! Tutto vero. l'ha fatto durante i Mondiali in Russia contro ...

La rabbia dopo le lacrime : per Cristiano Ronaldo l'espulsione è un complotto : Smaltita la rabbia per la prima espulsione in Champions League in carriera e asciugate le lacrime dal viso, ora Cristiano Ronaldo pensa al complotto. In attesa di conoscere la decisione sull'entità ...

Espulsione Cristiano Ronaldo - due ore nello spogliatoio/ Scuse ai compagni e il diktat Juventus : “Mai reagire” : Espulsione Cristiano Ronaldo, due ore nello spogliatoio. Dalle Scuse ai compagni al diktat della Juventus: “Mai reagire”. Le ultime notizie sul fuoriclasse portoghese(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 11:42:00 GMT)

Alessandro Del Piero : il ristorante in America - il cambiamento e Cristiano Ronaldo : Alessandro Del Piero si confessa: la nuova vita Americana con un ristorante tutto suo Alessandro Del Piero è uno dei calciatori più amati di sempre. Dopo tantissimi anni trascorsi a Torino, dove ha giocato in squadra con la Juventus, Del Piero si è trasferito in America. Qui, a Los Angeles, Alex ha deciso di aprire […] L'articolo Alessandro Del Piero: il ristorante in America, il cambiamento e Cristiano Ronaldo proviene da Gossip e Tv.

Cristiano Ronaldo - la sorella lo difende su Instagram : 'Espulsione ingiusta - lui rispetta il calcio come pochi' : Firmato la sorella più orgogliosa del mondo" Visualizza questo post su Instagram Existem coisas que eu nunca vou entender !!!É anormal eu defender aquilo que eu acredito? O MEU IRMÃO???????vou ...

Juventus - Marcello Lippi lancia un appello : “non squalificate Cristiano Ronaldo” : Marcello Lippi ha le idee molto chiare in merito alla querelle legata a Cristiano Ronaldo ed alla tiratina di capelli a Murillo Marcello Lippi corre in aiuto di Cristiano Ronaldo. L’ex allenatore della Juventus, attualmente impegnato in terra cinese, ha parlato del ben noto caso dell’espulsione di CR7 durante la gara tra i bianconeri ed il Valencia. Lippi a Tuttosport ha detto la sua in merito al rosso sventolato da Brych in ...

Retroscena Juventus : ecco cos’è accaduto negli spogliatoi tra Cristiano Ronaldo ed i compagni : Cristiano Ronaldo ed i Retroscena del post espulsione durante Valencia-Juventus, il portoghese davvero rammaricato per l’accaduto Cristiano Ronaldo è stato espulso durante la gara contro il Valencia, lasciando in 10 uomini i compagni della Juventus dopo solo mezz’ora di gioco. Il portoghese è parso sin da subito scosso dall’accaduto, in lacrime dopo aver visto il rosso sventolato da parte di Brych. Ebbene, nelle ultime ...

Juventus - Cristiano Ronaldo : si va verso una giornata di stop : TORINO - La decisione verrà presa giovedì 27, con comunicazione prevista per il giorno successivo. Allo stato delle cose si profila una sola giornata di squalifica per Cristiano Ronaldo , conseguenza ...

Dieta di Cristiano Ronaldo : aumenta massa muscolare : La Dieta di Cristiano Ronaldo consente di ridurre la massa grassa e aumentare la massa muscolare. Ma vediamo cosa si mangia.

Juventus - l'appello di Lippi : 'Non squalificate Cristiano Ronaldo' : TORINO - Marcello Lippi di cose dell'altro mondo ne ha vissute tante - e per davvero - avendo collezionato trionfi in due continenti , Europa e Asia, . Eppure anche lui, come milioni di persone, quando l'altra sera ha visto l'arbitro Brych ...

Juventus - Joao Cancelo difende Cristiano Ronaldo dopo l’espulsione : “CR7 un esempio - ciò che è successo non…” : Joao Cancelo, terzino della Juventus, ha difeso Cristiano Ronaldo dopo il cartellino rosso rimediato nella sfida di Champions League contro il Valencia Nonostante la due giorni di Champions League sia ormai passata, il caso Cristiano Ronaldo continua a tenere banco. Il cartellino rosso rimediato dal portoghese, colpevole di una tirata di capelli all’avversario Murillo, ha fatto molto discutere negli ultimi giorni. Nonostante ...

Espulsione Cristiano Ronaldo - la sorella attacca : “professionista - esempio e Re di questo sport. Rispettatelo!” : La sorella di Cristiano Ronaldo risponde alle accuse di chi l’ha criticata per aver difeso il fratello dopo l’Espulsione: il post su Instagram è davvero duro “Vergogna! Peccato per il calcio, ma sarà fatta giustizia! Vogliono distruggere mio fratello, ma Dio non dorme mai… Vergognoso”, si è espressa così Katia Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo tramite il suo profilo Instagram, dopo l’Espulsione di CR7 nella sfida di ...

Emre Can difende Cristiano Ronaldo - ma la dichiarazione è sessista : il giocatore della Juventus si scusa così [FOTO] : Emre Can costretto a scusarsi su Instagram dopo le dichiarazioni ‘sessiste’ in difesa di Cristiano Ronaldo: il centrocampista tedesco fa chiarezza su quanto detto dopo Valencia-Juventus “Non siamo donne”, parole pronunciate a caldo quelle di Emre Can, in difesa di Cristiano Ronaldo dopo la clamorosa espulsione nella partita di Champions League contro il Valencia. Il centrocampista tedesco ha voluto sottolineare come ...