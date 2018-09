Criminal Minds 14 riparte con un serial killer da 300 vittime | prime anticipazioni sui

optimaitalia

: #CriminalMinds 14 riparte con un serial killer da 330 vittime: prime anticipazioni sui personaggi principali… - OptiMagazine : #CriminalMinds 14 riparte con un serial killer da 330 vittime: prime anticipazioni sui personaggi principali… - Moco_Mengi : Oggi in Tv c'è: Come Un Tuono, Bake Off, XF e Criminal Minds E IO QUALE SCELGOO -

(Di venerdì 21 settembre 2018)14 debutta mercoledì 3 ottobre negli Stati Uniti su CBS con il primo dei 15 episodi ordinati per questa nuova stagione, che potrebbero però aumentare in base al riscontro auditel dellepuntate.Il procedural continua ad avere grande successo negli Usa nonostante ormai abbia affrontato tanti e tali di quei casi, spesso apparentemente surreali e invece ispirati alla realtà, da far pensare che ormai ci sia poco altro da raccontare. E invece a fornire continuamente materiale agli showrunner e agli sceneggiatori è la cronaca stessa, come spiega la produttrice Erica Messer a TvLine, ricordando che secondo l'FBI, statisticamente, ci sono almeno 50 casi aperti di omicidii in un dato momento.Proprio quell'inesauribile fonte d'ispirazione che è la realtà sta alla base della longevità del progetto, che in 14 anni ha saputo portare all'attenzione del pubblico casi ...