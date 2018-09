CR7 | la metamorfosi del bimbo espulso dal suo parco giochi

ilgiornale

(Di venerdì 21 settembre 2018) Un bambino sbattuto fuori dal suopreferito. Questo è il Cristiano Ronaldo di Valencia. In lacrime, disperato. Perché il pianto è la prima forma di comunicazione del neonato. Nella semplicità esprime il tutto. E anche un fondo di verità. Il re è stato messo a nudo, altro che l'eroe "smutandato" delle campagne pubblicitarie. Probabilmente CR7 si è subito reso conto di essere caduto nella provocazione. Non era la prima della serata. Un calcetto, una spallata, quelli del Valencia non avevano perso tempo a far capire che aria tirava. Sono i trucchi del più debole nei quali non deve cadere il più forte. Perché comunque Cristiano Ronaldo le mani non le ha tenute a posto. Poi nel parchetto dove l'ha fatta sempre da padrone, ha trovato Fritz (più giuda che amico), l'assistente dell'inadeguato arbitro Brych, che ha trasformato una spettinata da giallo all'ex interista Murillo in una ...