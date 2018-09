Conti pubblici | Istat rivede al rialzo il pil per il 2017 | +1 | 6% Debito pil in lieve calo

Bce - Draghi : 'ripristinare fiducia con regole comuni su Conti pubblici' : E' necessario "ripristinare" la fiducia degli europei nelle regole comuni sui conti pubblici, rendendole "più anticicliche e allo stesso tempo più vincolanti". E' quanto ha detto il numero uno della ...

M5S contro Tria - quattro mesi di assedio al «garante» dei Conti pubblici : M5S e Lega contro il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Il copione è noto, e torna ogni autunno all'avvicinarsi della legge di Bilancio: il ministro dell'Economia di turno assediato a via XX settembre in difesa dei conti pubblici e i colleghi di

Doccia fredda dalla Bce : rallenta la crescita del Pil. Conti pubblici più difficili : La Brexit, i dazi di Trump, la crisi della lira turca, l’ennesimo disastro in Argentina. Già prima dell’estate Mario Draghi aveva fatto capire che al di qua dell’Atlantico il vento non è più in poppa. L’economia rallenta anche perché l’aumento dei tassi della Federal Reserve e i tagli fiscali stanno riportando negli Stati Uniti capitali finora inve...

Clima teso tra Juventus e Lega Serie A : Continua la diatriba sui tappetini pubblicitari virtuali : continua il braccio di ferro tra Juventus e Lega Serie A per i tappetini pubblicitari virtuali continua la il braccio di ferro tra la Juventus e la Lega Serie A per la gestione dei tappetini pubblicitari virtuali vicino alle porte. Oggi la sensazione prima di entrare in Assemblea di Lega, tra l’altro tesa per il tema governance federale, a quanto si apprende, è che la Juve non retrocederà dalla sua posizione, con gli altri club ...

Conte non riempie l'assenza dei big M5S. Ma rassicura tutti sui Conti pubblici : Smentite, frecciatine ai giornalisti, aneddoti e soprattutto impegni e inviti alla prudenza. Al suo debutto al Forum Ambrosetti di Cernobbio, l'avvocato del popolo Giuseppe Conte interseca linguaggi diversi per sostenere da una parte la narrazione del governo responsabile e dall'altra la difesa dura e pura dell'interesse dei cittadini. Tentativo poco proficuo, però, perché gli imprenditori in sala non si lasciano entusiasmare, come ...

Conti pubblici - Juncker : “Commissione Ue rassicurata da Salvini e Di Maio. Normale rispettare patto di stabilità” : La Commissione europea è “rassicurata” dalle ultime dichiarazioni dei vicepresidenti del Consiglio italiani Matteo Salvini e Luigi Di Maio in materia di Conti pubblici, in vista della legge di Bilancio. A dirlo è stato il presidente Jean-Claude Juncker, a margine di un appuntamento istituzionale nella sede del Parlamento Europeo. D’accordo il vicepresidente della Commissione Europea Jyrki Katainen, considerato un ...

Noah Cyrus e Lil Xan Continuano a litigare e lui l’accusa di volersi fare solo pubblicità : Vanno sempre peggio le cose tra i due The post Noah Cyrus e Lil Xan continuano a litigare e lui l’accusa di volersi fare solo pubblicità appeared first on News Mtv Italia.

Conti pubblici - la svolta del governo. Sì alle riforme senza sfidare l'Europa : Il nodo intorno a cui si sta discutendo nel governo - con le diverse posizioni di Lega, M5S e del ministro dell'Economia Giovanni Tria - è a che punto fissare l'asticella del deficit. Per Tria il ...

Conti pubblici - la svolta del governo. Sì alle riforme senza sfidare l’Europa : Ora che la legge di Bilancio è alle porte e i numeri della manovra vanno scritti nero su bianco, i due vicepremier si fanno più cauti. Dopo la svolta del leader della Lega Matteo Salvini che ha usato toni insolitamente più soft, è Luigi Di Maio a scegliere la linea della prudenza: «L’obiettivo è realizzare le misure economiche, non sfidare l’Europa...

Economia : Salvini su Conti pubblici - rispetteremo impegni con Ue - salvo sforare per messa in sicurezza Italia : Roma, 05 set 10:08 - , Agenzia Nova, - Vogliamo rispettare gli impegni presi con Italiani rimanendo nei vincoli imposti e proposti da altri. Così il ministro dell'Interno, Matteo... , Rin,

Conti pubblici : la Lega vorrebbe il rapporto deficit/Pil al 2% : Il dibattito interno alle forze che sostengono il governo M5S-Lega in merito al varo della Legge di Bilancio 2019 sta entrando nel vivo [VIDEO]. Ieri, 3 settembre, si è tenuto un Consiglio dei ministri interlocutorio, giacché mancavano il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio. Per quanto riguarda il primo, fonti di governo hanno parlato di un'assenza per impegni ...

Conti pubblici - Salvini : “Rispetteremo impegni su flat tax - quota 100 e accise. Coperture? Siamo dotati di ingegno” : “Rispetteremo gli impegni su flat tax, quota 100 per mandare in pensione chi ne ha diritto e dare posti di lavoro ai giovani, meno burocrazia e ridiscussione delle accise sulla benzina”. Così Matteo Salvini, dopo il vertice della Lega sui temi economici e quello successivo a Palazzo Chigi su immigrazione e Libia. “Le coperture per fare tutto quello che avevamo promesso? Siamo dotati di ingegno, non sforeremo nulla”, ha ...

La Lega cerca l’intesa sui Conti pubblici. Il segretario vuole il deficit al 2% del Pil : Stamane Matteo Salvini riunisce al Viminale gli esperti economici per decidere le richieste della Lega sulla Legge di Bilancio. Saranno proposte che dovranno essere conciliate con quelle dei Cinque Stelle e del ministro dell’Economia Giovanni Tria: una mediazione che servirà a non scongiurare la deflagrazione della maggioranza giallo-verde. «Certo ...

La Lega cerca l'intesa sui Conti pubblici. Il segretario vuole il deficit al 2% del Pil : Dello stesso avviso Siri, mentre a frenare non è solo Giorgetti ma soprattutto Massimo Garavaglia, il viceministro dell'Economia considerato ufficiale di colLegamento tra Tria e Salvini. Il ruolo di ...