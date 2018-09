Conte | Paese sta crescendo | basta misere indicazioni decimali

Basta minimizzare la storia per non sContentare i nuovi fascisti - facciamo i conti con il passato lercio del paese : L'"italiano nuovo" doveva nascere dunque sulle chiacchiere imbastite dalla dittatura fascista, sulla violenza, sull'eliminazione dell'opposizione politica, sulle cariche di gas lanciate ...

Leggi razziali - Conte : “Pagina buia per il nostro Paese. Fu una persecuzione di innocenti : ricordare per non dimenticare” : “Una pagina buia per il nostro Paese” che diede “inizio a una persecuzione di tantissimi innocenti“. Nell’80esimo anniversario del giorno in cui Benito Mussolini annunciò da Trieste l’ormai imminente la promulgazione delle Leggi razziali, il premier Giuseppe Conte invita in un tweet a “serbare memoria di questa ferita” così da “ricordare per non dimenticare”. 18/9/1938, una pagina buia ...

Femminicidio - Conte : Italia sia paese dove le donne vengono rispettate - : Il premier dedica un post su Facebook ad Angela Ferrara, scrittrice uccisa dal marito nel Potentino: "La scuola aiuti la crescita culturale"

Femminicidio - Conte : "Impegno per Paese che rispetti donne" : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ribadisce il suo impegno per un Paese che rispetti le donne in un post su Facebook, all'indomani dell' ultimo Femminicidio , avvenuto nel potentino, dove un ...

BARI.Nuova Fiera del Levante 2018 #fieradiesserenelfuturo.Conte : "Un Paese più giusto - forte e inclusivo per aiutare le imprese" : "La Fiera del Levante rappresenta da sempre uno dei più importanti appuntamenti per l'economia del nostro Paese e per la sua proiezione internazionale, e lo dico da presidente del Consiglio e da pugliese". È quanto ha affermato il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ...

Manovra - Conte : "Vogliamo il rilancio del Paese" : Vertice di governo, questa mattina a Palazzo Chigi, per proseguire il lavoro sulla legge di bilancio. "Stiamo approfondendo tutti i dettagli per varare un piano finanziario che consenta al Paese di ...

Corruzione : Conte - contrastandola facciamo ripartire Paese : "Il consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che riteniamo particolarmente significativo e qualificante delle iniziative di governo, che si inquadra nell'ambito delle riforme strutturali, in materia di contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione". Così il premier Giuseppe Conte, sull'approvazione del dl antiCorruzione. "Vorremmo fare ripartire la leva economica del Paese con un ...

Vincenzo Boccia : "Non so che tipo di Paese abbia in mente questo Governo. Devo Contenere imprenditori pronti alla piazza" : Aveva già esternato la delusione, sua e degli imprenditori che rappresenta, nei confronti del Governo. E aveva anche lasciato intendere, se le cose non fossero cambiate, avrebbe valutato la possibilità di portare "i cittadini imprenditori in piazza". Vincenzo Boccia torna alla carica e attacca l'esecutivo gialloverde: "Vorrei non passare alla storia come il presidente di Confindustria che porta gli imprenditori in piazza - ha ...

Crollo a Genova - Conte : "Tragedia inconcepibile in un Paese moderno" : Crollo a Genova, Conte: "Tragedia inconcepibile in un Paese moderno" Il premier sul luogo del disastro dopo il cedimento del ponte Morandi. Nel pomeriggio sopralluogo con i soccorritori, in serata un vertice in Prefettura: "La priorità ora è consentire un percorso alternativo. Genova non può attendere la ...

Conte : 'Il Paese cambia. A settembre sfide cruciali e riforme strutturali' : ... tantissime - riconosce - ma stiamo cominciando a cambiare davvero il Paese'.'A partire da settembre ci aspettano sfide importanti, cruciali per rilanciare il Paese e la nostra economia', continua ...