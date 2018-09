CONTE - CONCORSO SAPIENZA : "ERA CONFLITTO DI INTERESSI"/ L'Espresso : il "favore" del presidente di commissione : CONTE, CONCORSO SAPIENZA:"Era CONFLITTO d'interessi": l'inchiesta de L'Espresso svela il "favore" del presidente della commissione giudicante Del Prato. Un arbitrato da 27 milioni di euro.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 15:03:00 GMT)

Esclusivo : dietro il concorso di CONTE un arbitrato milionario e baronie universitarie : «Non era un bando su misura per me», aveva detto il premier dopo lo scandalo della selezione alla Sapienza. Ma L’Espresso ha scoperto che il professore che lo avrebbe esaminato lo stimava già da tempo. Al punto da nominarlo presidente di un arbitrato da 27 milioni di euro. In pieno conflitto di interesse La rete di Giuseppe Conte: dall'incontro con Matteo Renzi alle amicizie in Forza Italia"

Giuseppe CONTE : "Rinuncio al concorso alla Sapienza" : Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, questa sera, poco dopo le ore 19, ha annunciato in diretta su Facebook che rinuncerà al concorso alla Sapienza di Roma, di cui si è parlato tanto in questi giorni e su cui oggi Politico aveva fatto uno "scoop" dicendo che il Premier era ancora in gara. Conte ha voluto spiegare che rinuncia per pura "sensibilità personale", poiché non c'è alcun conflitto di interessi. Ecco che cosa ha detto ...

