Confine Italia-Svizzera sorvegliato speciale per scosse di terremoto : Confine Italia-Svizzera sorvegliato speciale da parte dei sismografi per le diverse scosse di terremoto avvenute a poche ore di distanza. terremoto al Confine tra Italia e Svizzera Ultima in ordine di ...

Terremoto - nuova scossa nella notte al Centro Italia : epicentro sui Monti Sibillini al Confine tra Marche e Umbria [MAPPE e DETTAGLI] : 1/7 ...

Centro Italia : lieve scossa di terremoto al Confine fra Umbria e Lazio. Dati e mappa. : Una lieve scossa di terremoto si è verificata oggi alle ore 12.17 nell'Italia centrale, lungo l'Appennino. Il sisma, di magnitudo 2.5 sulla scala Richter, ha avuto epiCentro nel Lazio, in...

Due morti nell'aereo precipitato sulle Alpi al Confine tra Italia e Francia : Sarebbe precipitato in territorio francese l' aereo disperso sulle Alpi, tra Italia e Francia. Le due persone che erano a bordo, a quanto di apprende, sarebbero decedute. L' aereo è stato avvistato ...

Violenti controlli anti migranti della polizia francese al Confine con l'Italia : è polemica : In un video la denuncia dell'organizzazione Progetto20k : "Ennesimo rastrellamento, amarezza per la reazione violenta degli agenti"

Un 26enne è stato condannato per aver dato un passaggio con BlaBlaCar a due migranti attraverso il Confine tra Francia e Italia : Sabato un 26enne Italiano è stato condannato a 9 mesi e a una multa di 24mila euro dal tribunale di Aosta per favoreggiamento di immigrazione illegale, per aver provato a entrare in Italia con due migranti che aveva caricato in The post Un 26enne è stato condannato per aver dato un passaggio con BlaBlaCar a due migranti attraverso il confine tra Francia e Italia appeared first on Il Post.

Salvini chiude l'Italia ai clandestini : schierata la polizia al Confine : Fedriga e Salvini chiudono le porte ai clandestini. Lo dicono i numeri. Sono infatti 1.144 gli stranieri irregolari rintracciati dalla polizia di frontiera tra le province di Trieste e Gorizia.Spesso ci si limita a parlare della rotta meridionale delle migrazioni. Quella, per intenderci, che dalla Libia (o dall'Africa in generale) porta via mare i migranti fino alle nostre coste. Eppure il Friuli Venezia Giulia sa bene quali possano esserei ...

Ceuta - 400 migranti assaltano Confine Spagna/ Ultime notizie - Ministro Borrell : “porti chiusi? Italia sbaglia” : Spagna, 400 migranti assaltano il confine a Ceuta, enclave in Marocco: Ultime notizie, la crisi migratoria colpisce anche Madrid, "porti chiusi in Italia? Sbagliano" contesta il Ministro(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 13:43:00 GMT)

Migranti - viaggio sul Confine tra Francia e Italia dove “l’Europa non esiste” e “il regolamento di Dublino è ignorato” : Giuristi, attivisti e solidali francesi si sono dati appuntamento in questi giorni in Val Roja, nelle alpi marittime francesi, per la prima edizione del Festival dei ‘Passeurs des Humanité’ (link all’altro pezzo?), trafficanti di umanità. Tra loro Mirelle Damiano, Zia Oloumi, importanti avvocati del foro di Parigi e di Nizza, lo storico eurodeputato dei verdi francesi José Bové, docenti universitari come Pinar Selek e osservatori dei diritti ...