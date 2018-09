Con il decreto immigrazione si vuole superare lo SPRAR | il sistema modello in Europa

Salvini : “Con il decreto Sicurezza - i migranti non potranno più fare i furbetti” : Commentando l'imminente approvazione del decreto Sicurezza, il vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato: "Sarà più difficile fare i furbetti per gli immigrati che arrivano in Italia. Se fai domanda d'asilo e prendi a pugni un giornalista o un poliziotto, la domanda d'asilo te la strappo e torni nel tuo Paese. Penso che rispetti costituzione, buon senso, trattati e diritti umani".Continua a leggere

Speciale Concorso straordinario : in attesa del decreto del MIUR : Il concorso straordinario per l’infanzia primaria è stato il tema della discussione di ieri al Ministero con i sindacati. Questi hanno raccomandato ai responsabili di Viale Trastevere di pubblicare il decreto ministeriale contenente il regolamento del concorso entro il 10 ottobre. In attesa di esaminare quanto verrà deciso dai vertici ministeriali esaminiamo tutti i punti certi disponibili ad oggi. Il requisito dei 24 mesi di ...

Matteo Salvini - la crisi Con il Quirinale sul decreto migranti : Mattarella non vuole firmare : La prima vera crisi politica che si sta affacciando sul governo Lega-M5s rischia di scoppiare sul decreto migranti voluto a gran forza da Matteo Salvini e di fatto frenato da un duplice fronte. Il primo è quello grillino,...

Ponte Morandi - nuovo decreto in arrivo. Ma dov'è finita la bozza presentata da Conte e votata dai ministri? : Il premier Giuseppe Conte ha finalmente detto la sua. Il 13 agosto, infatti, il Presidente del Consiglio dei ministri ha fatto pressione sul governo, imponendo la stesura di un decreto , che ...

Decreto Genova - il governo tratta Con l'Ue sulla formula per togliere la Concessione : I contatti tra governo e Commissione europea starebbero andando avanti perché la volontà politica è quella di tentare, fino all'ultimo, di trovare una formula che consenta di estromettere Autostrade ...

M5S Contro il decreto migranti : “Incostituzionale e discriminante” : Il messaggio arriva fino a Salisburgo. Matteo Salvini ha dato un pizzicotto dei suoi ai 5 Stelle perché gli vogliono mettere un bel bastone tra le ruote ai suoi due decreti, sicurezza e immigrazione. Dallo staff di Giuseppe Conte, alle prese con la riunione dei capi di Stato e di governo dell’Ue, chiedono spiegazioni a Roma. Poi è Conte stesso a c...

Decreto Genova - il governo tratta Con l’Ue sulla formula per togliere la Concessione : Manca ancora un tassello per comporre il mosaico del «Decreto Genova», al quale il governo sta lavorando per la ricostruzione di Ponte Morandi. Ma è il tassello fondamentale, che potrebbe far slittare di qualche giorno - a non prima di lunedì - la pubblicazione del testo in Gazzetta ufficiale. Da quanto filtra dall’esecutivo, il governo giallo-verd...

Bozza decreto Genova : commissario Con pieni poteri : Un commissario con super poteri e fino a 500 assunzioni in deroga negli enti locali. Sono alcuni dei punti contenuti nelle bozze del decreto Genova. Prevista la creazione di una zona franca urbana per ...

Decreto migranti e sicurezza - è tensione M5S-Lega. Conte media : Nelle pieghe delle tensioni sulla manovra sull'alleanza di governo irrompono i 'decreti Salvini'. Due provvedimenti con cui il leader della Lega ridisegna l'ordinamento italiano in fatto di sicurezza ...

Decreto migranti e sicurezza - è tensione M5S-Lega. Il premier Conte media : Nelle pieghe delle tensioni sulla manovra sull'alleanza di governo irrompono i 'decreti Salvini'. Due provvedimenti con cui il leader della Lega ridisegna l'ordinamento italiano in fatto di sicurezza ...

Terremoto Ischia - la bozza del decreto del Governo : aiuti per le case solo se Condonate : aiuti di Stato per le case danneggiate dal sisma del 21 agosto 2017 nell’isola di Ischia ma solo dopo l’esame e approvazione delle pratiche di condono edilizio. E’ quanto stabilito nella bozza del decreto legge sulle disposizioni urgenti per la citta’ di Genova e le altre emergenze come Ischia. All’articolo 24 e’ previsto che la “concessione dei contributi di cui al presente decreto e’ sospeso ...

MILLEPROROGHE - DECRETO È LEGGE : 151 SÌ - 93 NO AL SENATO/ Caos sul Bando Periferie : ira Pd Contro M5s-Lega : DECRETO MILLEPROROGHE è LEGGE: al SENATO 153 Sì, 93 No e 2 astenuti. Palazzo Madama approva, le ultime notizie: Renzi, "il Governo rinvia tutto". Cosa cambia per vaccini e scuole(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 20:17:00 GMT)

Decreto Genova : "Autostrade ha 30 giorni per soldi ricostruzione"/ Ponte Morandi - Conte 'stoppa' Aspi : Ponte Morandi, anticipazioni Decreto Genova: 'Autostrade ha 30 giorni per soldi ricostruzione'. Ultime notizie, premier Conte: 'fuori Aspi'.

Decreto Genova : “Autostrade ha 30 giorni per soldi ricostruzione”/ Ponte Morandi - Conte ‘stoppa’ Aspi : Ponte Morandi, anticipazioni Decreto Genova: "Autostrade ha 30 giorni per soldi ricostruzione". Ultime notizie, premier Conte: "fuori Aspi da Consorzio per nuovo viadotto"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 19:16:00 GMT)