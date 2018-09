Comitato Vini approva imbottigliamento in zona per il Soave

Strage di braccianti a Foggia - Salvini presiede Comitato sicurezza - : Negli ultimi giorni, in due schianti, morti 16 migranti impegnati come braccianti nelle campagne . A Foggia , per fare il punto, arriva il ministro dell'Interno: "Il caporalato non è stato sconfitto, ...

Strage di braccianti a Foggia - Salvini presiede Comitato sicurezza : Strage di braccianti a Foggia, Salvini presiede Comitato sicurezza Negli ultimi giorni, in due schianti, morti 16 migranti impegnati come braccianti nelle campagne . A Foggia, per fare il punto, arriva il ministro dell’Interno: “Il caporalato non è stato sconfitto, porterò proposte per aggredirlo”. Ministra Lezzi: “Rafforzare ...