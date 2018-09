Come registrare video dallo schermo su Android e iPhone

wired

(Di venerdì 21 settembre 2018)losuè una procedura molto semplice e altrettanto utile per diversi scopi. Per esempio per youtuber che vogliono condividere le loro performanceludiche oppure per realizzaretutorial. Ma anche per salvare un filmato che non si riesce a scaricare (occhio al copyright, però) oppure per progetti creativi. Insomma, qualsiasi sia la motivazione, sarà piuttosto semplice salvare un filmato in memoria che mostra tutta l’attività che avviene sullo(compreso l’audio). Il file creato sarà solitamente in formato mp4 con una buona compressione, così da essere condiviso sui social oppure archiviato. Abbiamo diviso le indicazioni per sistema operativo, dunque iniziamo da(che ha una bella sorpresa ad attendervi) e proseguiamo conlocon(iPad e iPod Touch) Per tutti i dispositivi con sistema ...