Colle Oppio | tredici alberi da abbattere sulla Domus Aurea

Doppio risultato per Building Energy in Cile : Collega il secondo impianto solare e ottiene il via libera per un nuovo progetto per ulteriori 12 milioni di investimento : Building Energy, multinazionale che opera come Global Integrated IPP nel settore delle energie rinnovabili, annuncia la connessione del secondo impianto solare in Cile (Villa Prat, di 3 MW di capacità) ed anche il via libera per un ulteriore parco fotovoltaico. L’impianto sarà realizzato da Building Energy Andes SpA, Joint Venture nata dalla collaborazione con il Gruppo Scotta, società italiana specializzata nella progettazione, ...