Col cuore e a denti stretti | l' OraSì regola di misura Bergamo

AsColti TV | Martedì 18 settembre 2018. Temptation Island Vip 19.85% (3 - 5 mln) - Una Pallottola nel Cuore 17.51% (4 mln). Floris torna (6.58%) e batte Berlinguer (4.67%) : Simona Ventura Nella serata di ieri, Martedì 18 settembre 2018, su Rai1 – preceduto da una presentazione di 2 minuti (4.228.000 – 17.10%) – l’appuntamento con Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 4.022.000 spettatori pari al 17.51% di share. Su Canale 5 – dalle 21.27 all’una – la prima puntata di Temptation Island Vip ha ottenuto un ascolto pari a 3.449.000 spettatori e al 19.85% di share (Buonanotte: ...

Una pallottola nel cuore 3 - diretta seconda puntata : il Colpevole : Non si darà pace fino a quando non avrà scoperto l'assassino di Enrico (Giovanni Scifoni), il protagonista di Una pallottola nel cuore 3. Nella seconda puntata, in onda questa sera, 18 settembre 2018, alle 21:25 su Raiuno, Bruno (Gigi Proietti) dà il via alle indagini.-Di seguito, il liveblogging della seconda puntata di Una pallottola nel cuore 3- [live_placement]prosegui la letturaUna pallottola nel cuore 3, diretta seconda puntata: il ...

Heather Parisi a Hong Kong nel cuore dell'uragano mortale - il video periColosissimo : 'Rischi la vita' : 'Ti prego allontanati dal vetro'. 'È pericolosissimo'. Heather Parisi è a Hong Kong e pubblica su Instagram un video davanti alla finestra, mentre fuori l' uragano Mangkhut , arrivato fino a una ...

Un messaggio di cuore per i picColi cardiopatici d’Egitto : missioni e interventi per salvare 2mila bambini in più ogni anno : 45593 è il numero solidale a cui inviare un SMS o una chiamata dal 16 al 23 settembre per aiutare l’associazione bambini cardiopatici nel Mondo – A.I.C.I. Onlus a realizzare 2 missioni operatorie in Egitto e due interventi salva-vita in Italia necessari per salvare i piccoli pazienti egiziani con cardiopatie congenite. Le due missioni operatorie si svolgeranno presso l’ospedale universitario Kasr El Eini del Cairo, importante centro di ...

CIOCColATO GIANDUIA PROTEGGE CUORE E ARTERIE/ Ultime notizie : fa bene - ma attenzione alle calorie : Il CIOCCOLATO GIANDUIA PROTEGGE CUORE e ARTERIE: secondo uno studio italiano ha proprietà benefiche paragonabili al fondente. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 22:00:00 GMT)

Le 'luci d'Africa' di Cinesahel - i film del continente nero arrivano nel cuore di Palermo - Cinema - SpettaColi : Il suo obiettivo, comunque, era rendere la satira politica in storie giocose con creature marine, rane-pugili, cowboy e pescatori coraggiosi. Ha realizzato parodie dell'atteggiamento colonialista nei ...

"Avevi un cuore bellissimo" : e Facebook diventa il luogo del lutto Collettivo per il femminicidio di Cersosimo : Nessuno ha segnalato al social che Angela Ferrara è morta, uccisa dal compagno. E lei aveva lasciato libertà di post a tutti i suoi amici. Così la bacheca si è riempita di ricordi, tutti per fortuna positivi. Ma la gestione degli account resta un problema che il social deve...

I Colori di Pistoia e della Compagnia dell'Orso nel cuore di Mosca : Il 29 e il 30 settembre il parco di Piazza della Resistenza ospiterà accampamenti medievali, spettacoli di sbandieratori e armati, gare di arcieri e balestrieri, artigiano dell'epoca, figuranti in ...

Migranti - l'allarme di Minniti : 'Strategia per Colpire al cuore l'Europa' : ...questa tensione sia tema quotidiano nelle agende del governo attuale? 'Per tenere sotto pressione l'Europa in un'ottica di rottura che non è possibile sostenere sui temi dell'euro e dell'economia. ...