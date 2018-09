Codice Lilla | negli ospedali non c' è traccia | anoressici ignorati al pronto soccorso

Codice Lilla nei Pronto soccorso - ma in Italia nessuno lo conosce : ecco che cos'è : Codice Lilla , questo sconosciuto. nessuno sa cos'è , tantomeno esistono strutture di Pronto soccorso che l'hanno attivato. Praticamente il Codice Lilla è una specie di Ufo della...

Al Pronto Soccorso si cambia : arriva il Codice ‘lilla’. Cosa significa : Lo scorso maggio la Regione Lazio ha deciso: addio al codice rosso dal 2019. Non sarà più sinonimo di pericolo immediato nei Pronto Soccorso del Lazio: cambierà, dal prossimo anno, il sistema di ‘filtro’ per i pazienti che arrivano nei dipartimenti di emergenza. Si tratta di un aggiornamento delle linee guida sul triage intraospedaliero (che verrà sancito dalla Conferenza Stato-Regioni) e che sarà operativo a partire dal 2019. Un ...