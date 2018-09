Ciclone spazza estate

US Open 2018 : Ciclone Serena Wiliams - è in finale! Spazzata via Anastasija Sevastova : Sono bastati 66 minuti alla statunitense Serena Williams per superare l’ostacolo rappresentato dalla lettone Anastasija Sevastova e volare in finale nel torneo di singolare femminile agli US Open di tennis. Punteggio conclusivo di 6-3 6-0 per la minore delle sorelle Williams, che era sotto 0-2 in avvio di partita: parziale di 12-1 nel conto dei game da quel momento in poi. Nel primo set infatti il break in apertura è dell’europea, ...