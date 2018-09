Ciclismo | Wiggins si dà al canottaggio ma svela | “non andrò a Tokyo 2020 | ho troppe cose

sportfair

: Wiggins, dal ciclismo ai remi? “Non vado a Tokyo” - angelnolimits : Wiggins, dal ciclismo ai remi? “Non vado a Tokyo” - viajandoperdido : Wiggins, dal ciclismo ai remi? “Non vado a Tokyo” - comunetn : RT @ProvinciaTrento: Un appuntamento imperdibile per gli amanti del ciclismo, Francesco Moser e Bradley Wiggins, due recordman dell'ora, ap… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Dopo aver abbandonato ilnel 2016, il vincitore del Tour de France 2012 si è dato alma non parteciperà alle Olimpiadi diChiusa la carriera nelnel 2016, Bradleyha deciso di cominciarne una nuova nel. Il vincitore del Tour de France 2012 infatti ha partecipato ai recenti campionati britannici indoor, facendo anche una discreta figura. LaPresse/PA Nonostante questo però, il cinque volte campione olimpico diha deciso che non parteciperà alle gare didi: “mi sto ancora allenando quasi tutti i giorni, ma ho deciso che nonall’Olimpiade, perché hoda fare” le parole dirilasciate nel corso del suo omonimo show su Eurosport. “Ho bisogno di concedermi una pausa, non ho tempo per allenarmi tre volte al giorno, al livello in cui voglio farlo. Sarebbe ...