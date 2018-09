Ciclismo | Memorial Pantani 2018 | ultima occasione per un posto nella rassegna iridata per

oasport

(Di venerdì 21 settembre 2018) Va in scena sabato 22 settembre il, quindicesima edizione della corsa ciclistica dedicata al Pirata. Quella di domani si rivela una delle ultime occasioni per prepararsi al meglio in vista dei Mondiali diad Innsbruck la prossima settimana, dato che gran parte del percorso, in particolare da Castrocaro Terme (località di partenza) fino al circuito di Montevecchio, è caratterizzato da continui saliscendi e ascese davvero impegnative. Ultimi 20 km di gara completamente pianeggianti fra le strade di Cesenatico, difficile ma non improbabile pertanto un arrivo in volata al termine dei 199,8 km complessivi. Assenti i “grandi” nomi internazionali che si erano messi in mostra tra le strade del Bel Paese nelle giornate precedenti, tuttavia prenderanno parte alla corsa molti scalatori italiani di grande rilievo, tra cui spicca il nome di Vincenzo Nibali, ...