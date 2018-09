Ciclismo | la Dimension Data piazza un gran colpo | ufficiale l’arrivo di Giacomo Nizzolo

Ciclismo - Giacomo Nizzolo si trasferice al team Dimension Data dal prossimo anno. Cavendish alla Bahrain-Merida? : Dal 2019 Giacomo Nizzolo vestirà la maglia del team Dimension Data. Dopo aver trascorso cinque stagioni alla Trek-Segafredo (dal 2014 quando prendeva il nome di Trek Factory Racing), il velocista milanese, che vanta 18 vittorie da professionista e sette partecipazioni in un Grande Giro, si trasferisce nella casa ciclistica sudafricana. La Dimension Data sta inoltre ragionando sul mercato in uscita, in particolare riguardo a Mark Cavendish. Il ...

Ciclismo - Giacomo Nizzolo si trasferice al team Dimension Data dal prossimo anno. Cavendish alla Bahrain-Merida : Dal 2019 Giacomo Nizzolo vestirà la maglia del team Dimension Data. Dopo aver trascorso cinque stagioni alla Trek-Segafredo (dal 2014 quando prendeva il nome di Trek Factory Racing), il velocista milanese, che vanta 18 vittorie da professionista e sette partecipazioni in un Grande Giro, si trasferisce nella casa ciclistica sudafricana. La Dimension Data sta inoltre ragionando sul mercato in uscita, in particolare riguardo a Mark Cavendish. Il ...

Ciclismo - Nizzolo saluta la Trek e si accasa alla Dimension Data : il milanese ‘libera’ un big per Nibali : L’arrivo di Nizzolo alla Dimension Data potrebbe determinare il passaggio di Mark Cavendish alla Bahrain-Merida di Vincenzo Nibali La stagione non è ancora conclusa, ma i primi colpi di mercato per il prossimo anno sono stati già piazzati. Tra trasferimenti e rinnovi, la Dimension Data cambia pelle, ingaggiando Giacomo Nizzolo per il 2019. AFP PHOTO / Philippe LOPEZ Il corridore milanese lascia dunque la Trek-Segafredo, recando con ...

Ciclismo - Enrico Gasparotto cambia squadra. Il prossimo anno correrà con la Dimension Data : Enrico Gasparotto nella prossima stagione correrà con il Team Dimension Data. Il 36enne di Sacile dopo due stagioni con la Bahrain Merida, sceglie di passare al team sudafricano in cui potrà trovare nuovi stimoli per cercare di ritrovare un successo che manca da più di due anni, l’Amstel Gold Race del 2016. In questa stagione Gasparotto ha brillato proprio nella classica olandese, chiudendo in terza posizione alle spalle di Michael Valgren e ...

Ciclismo - l’allenamento speciale della Dimension Data per sopportare il caldo della Vuelta : Il Ciclismo professionistico è sempre più scientifico ed attento ad ogni dettaglio in fase di preparazione. Una dimostrazione in più arriva dalla Dimension Data: la squadra sudafricana si è avvicinata alla Vuelta Espana programmando una serie di allenamenti specifici studiati per sopportare al meglio il gran caldo. L’idea è stata azzeccata, visto che gia' alla quarta tappa il suo corridore Ben King ha trionfato ad Alfacar [VIDEO] nel primo ...