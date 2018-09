Ciclismo Cup – Un weekend a due ruote appassionante col Memorial Pantani e il Trofeo

Ciclismo - ecco l Italia per il Mondiale ci sono Nibali e Aru. Cassani 'Preoccupato ma fiducioso' : MOVIMENTO IN CRESCITA - 'Con i Campionati del Mondo su Strada di Innsbruck ci apprestiamo ad affrontare l'ultimo atto di una stagione intensa e impegnativa per le Nazionali azzurre. Una stagione che ...

Ciclismo – Mondiali 2018 - tra preoccupazioni e fiducia Cassani ha scelto i convocati per Innsbruck [NOMI] : Aru e Nibali convocati per i Mondiali di Ciclismo di Innsbruck: Cassani ha scelto gli uomini per andare a caccia del titolo iridato E’ arrivato il momento decisivo! Nonostante le tante difficoltà, gli infortuni e i momenti non di splendida forza di molti dei più forti ed importanti ciclisti italiani, Davide Cassani ha scelto i convocati per gli imminenti Mondiali di Ciclismo 2018, che si svolgeranno ad Innsbruck. Un’Italia a ...

Ciclismo - Cassani preoccupato in vista del Mondiale : “non abbiamo certezze. Nibali? Resta il nostro leader” : Il commissario tecnico della Nazionale italiana di Ciclismo esprime un pizzico di preoccupazione in vista del Mondiale di Innsbruck La Vuelta non sta dando le risposte che Davide Cassani si aspettava, il commissario tecnico della Nazionale di Ciclismo si attendeva di avere più risposte ad un mese dal Mondiale di Innsbruck, in programma nell’ultima settimana di settembre. “Speravo di arrivare a un mese dal Mondiale con più ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Il Mondiale? Confido nelle doti di recupero e nel carattere di Nibali” : Sabato 25 agosto scatterà da Malaga la 73esima edizione della Vuelta a España, terza delle grandi corse a tappe in programma. Tre settimane impegnative che metteranno a dura prova le gambe dei corridori. Osservato speciale sarà Vincenzo Nibali, reduce dal terribile incidente al Tour de France nel corso dell’ascesa dell’Alpe d’Huez. Un Nibali che sta cercando di recuperare e spera di trovare la miglior condizione. Ci conta anche ...

Ciclismo - pessimismo per il recupero di Mikel Landa dopo la caduta di San Sebastian : Due settimane dopo la caduta e l’infortunio occorso alla Clasica di San Sebastian, Mikel Landa è tornato finalmente ad allenarsi. Lo scalatore della Movistar era rimasto coinvolto in una maxicaduta nei chilometri finali della corsa basca. Landa aveva riportato la frattura composta dell'apofisi della vertebra lombare L1 e due fratture costali, un doppio infortunio che sembrava chiudergli subito la strada per la partecipazione alla Vuelta Espana. ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali correrà la Vuelta a España! Recupero lampo dello Squalo - tappa decisiva verso i Mondiali : Vincenzo Nibali ha rilasciato le sue prime impressioni alla Gazzetta dello Sport: 'Per ora ho valori abbastanza bassi ma il bello è che anche forzando non ho avuto dolori, che invece sento ancora un ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali correrà la Vuelta a España! Recupero lampo dello Squalo - tappa decisiva verso i Mondiali : Vincenzo Nibali parteciperà alla Vuelta di Spagna che scatterà il prossimo 25 agosto. Ormai è ufficiale: lo Squalo sarà al via della corsa a tappe di tre settimane, appuntamento fondamentale in vista dei Mondiali di Innsbruck in programma domenica 30 settembre. La decisione è arrivata al termine di una riunione con il suo staff composta dal medico Emilio Magni, da coach Paolo Slongo, dal massaggiatore Michele Pallini e dall’osteopata ...

Ciclismo - recupero lampo per Vincenzo Nibali! Lo Squalo pedala sui rulli - Vuelta più vicina : Procede spedito il recupero di Vincenzo Nibali. Lo Squalo dello Stretto si è sottoposto martedì scorso ad un’operazione definita vertebro-plastica percutanea. L’intervento ha fatto sì che venisse iniettato del ‘cemento’ nella vertebra fratturata al Tour de France, di modo da consentirle di sopportare carichi di lavoro sempre più importanti. Se l’obiettivo era quello di accelerare i tempi, di sicuro il capitano della ...

Ciclismo - Nibali operato : ora via al recupero per il Mondiale : Le auguro una pronta guarigione e non vedo l'ora di vederla difendere i colori italiani sulle strade di tutto il mondo'. Tags Argomenti: Ciclismo tour de france 2018 Protagonisti: vincenzo Nibali © ...