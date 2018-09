“Ci mancherai!”. Addio a Riccardo Zinna. Recitò in Benvenuti al Sud : grave lutto per lo spettacolo italiano. Il ricordo di amici e colleghi : lutto nel mondo dello spettacolo italiano. L’arte del Bel Paese piange la dipartita del noto attore e trombettista napoletano Riccardo Zinna. Lo scorso maggio aveva tagliato il traguardo dei sessantanni. Giovedì 20 settembre è venuto a mancare dopo aver combattuto per molto tempo con la malattia. Riccardo Zinna era amico personale di Toni D’Angelo, figlio del cantante Nino, con cui aveva lavorato in passato. “Sei stato il mattatore ...