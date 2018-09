Chris Evans da Avengers e Captain America a una serie per Apple con Defending Jacob

Avengers : Age of Ultron/ Su Rai 2 il film con Robert Downey Jr. e Chris Evans (oggi - 11 settembre 2018) : Avengers : Age of Ultron , il film in onda su Rai 2 oggi, martedì 11 settembre 2018. Nel cast: Scarlett Johansson e Samuel L. Jackson, alla regia Joss Whedon. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 17:22:00 GMT)

Captain America : The Winter Soldier/ Su Rai 4 il film con Chris Evans (oggi - 20 luglio 2018) : Captain America : The Winter Soldier , il film in onda su Rai 4 oggi, venerdì 20 luglio 2018. Nel cast: Scarlett Johansson, Anthony Mackie, alla regia Anthony e Joe Russo. Il dettaglio.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 17:41:00 GMT)

BEFORE WE GO/ Su Italia 1 il film con Alice Eve e Chris Evans (oggi - 15 luglio 2018) : il film BEFORE we go è una commedia in onda su Italia 1 oggi pomeriggio alle 14.00. Nel cast: Alice Eve, Chris Evans che ha diretto anche la regia, Emma Fitzpatrick e John Cullum. (Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 04:10:00 GMT)