Chiuso il ponte san Michele sull' Adda | protestano due province

Roma : Ponte Osa Chiuso dal 24 settembre al 6 ottobre : Roma – Il Ponte dell’Osa, a Roma, su via Prenestina, sara’ chiuso al traffico dalle 8 di lunedi’ 24 settembre alle 22 del 6 ottobre prossimo. Lo stop sara’ necessario per fare spazio a lavori di ristrutturazione. Per quanto riguarda i bus cambieranno strada le linee 055, 314, 508 e C9. La viabilita’ privata sara’ deviata sugli itinerari alternativi indicati dall’apposita segnaletica disposta sul ...