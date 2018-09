Chi è Leo | il figlio di Alessandro Gassman e concorrente di X Factor

Eleonora Brigliadori fa causa alla Rai dopo l’espulsione da PeChino : Pechino Express: Eleonora Brigliadori fa causa a Rai e Magnolia Ieri sera, giovedì 20 settembre, è andata in onda la prima puntata della settima edizione di Pechino Express. Eleonora Brigliadori torna a farsi sentire dopo le polemiche che negli scorsi mesi l’hanno vista protagonista. L’attrice e showgirl, infatti, era stata fatta fuori dal cast di Pechino Express per le sue convinzioni alternative in merito alla chemioterapia, gli ...

Eleonora Brigliadori : "Ho fatto causa alla Rai per l'esclusione da PeChino Express" : Eleonora Brigliadori ha fatto causa alla Rai. L'attrice avrebbe dovuto partecipare alla settima edizione di Pechino Express, partita ieri sera su Rai 2 con il quasi 10% di share, ma la sua presenza è stata poi fatta saltare a causa delle dichiarazioni della stessa attrice ai danni di Nadia Toffa ("Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Il destino mostra le false teorie nella vita e dove la salute scompare la falsità avanza"). Ebbene, ...

Costantino Della Gherardesca : «Vi racconto il nuovo PeChino Express (senza Eleonora Brigliadori)» : I MattutiniLe Signore Della TvLe ColicheI RidancianiI SurfistiManeqquinI PoetiI Promessi SposiLa «crisi del settimo anno», quella che secondo un detto popolare colpirebbe le relazioni più durature, Costantino Della Gherardesca non sa cosa sia. A Pechino Express ci arriva nel 2012, prima come concorrente e poi come conduttore, eppure eccolo ancora qui: spigliato, sorridente, entusiasta, con la stesso voglia di fare e la stessa ironia caustica che ...

Leone compie 6 mesi con Fedez e Chiara Ferragni sul set del video del nuovo singolo : “È dedicato a lui” : Il piccolo Leone Leone compie 6 mesi con Fedez e Chiara Ferragni sul set del nuovo video del papà: i Ferragnez festeggiano così il loro primogenito, rendendolo protagonista, oltre che dei loro profili Instagram già invasi delle sue immagini in tutte le salse, anche del videoclip che accompagnerà il prossimo singolo del rapper. Si tratta di uno dei brani del nuovo album da solista di Fedez, che dopo la dolorosa rottura del lungo sodalizio ...

Miss Italia 2018 - le lacrime di Carlotta Maggiorana nella serata condotta da FacChinetti e Leotta : La ragazza delle Marche ha preduto Fiorenza D'Antonio, che era arrivata al concorso come Miss Campania. Chiara Bordi, la ragazza in concorso con una protesi alla gamba sinistra in seguito ad un ...

Miss Italia - show lento e deludente. Non bastano Diletta Leotta e FacChinetti : di Marco Castoro Miss Italia 2018 è la numero 12, Carlotta Maggiorana . Ha battuto in finale Fiorenza D'Antonio, n. 29,. Terzo posto per la numero 8, Chiara Bordi, la ragazza con la protesi. 'Dedico ...

La serata condotta da FacChinetti e Leotta : E' Carlotta Maggiorana la vincitrice di Miss Italia 2018. La ragazza delle Marche ha preduto Fiorenza D'Antonio, che era arrivata al concorso come Miss Campania. Chiara Bordi, la ragazza in concorso ...