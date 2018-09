Che regalo! Belen l’ha subito mostrato a tutti | l’ha ricevuto da ‘lui’

caffeinamagazine

(Di venerdì 21 settembre 2018) Eè tornata single. Le ultime voci sostengono che dopo tre anni insieme sia definitivamente finita la storia d’amore della showgirl argentina e il pilota di MotoGp Andrea Iannone. La Rodriguez, conduttrice di Tu sì que vales si è detta stanca e pronta ad andare avanti da sola. E infatti su Instagram ha scritto queste parole: “Non so cosa voglio, ma so quello che non voglio”. Il 20 settembre, giorno del suo compleanno, ha spento 34 candeline ed è questo l’augurio che si è fatta: “Ti auguro che la vita possa far sempre brillare i tuoi occhi…. nella maniera corretta, con quelle cose che tu sai, le uniche cose che contano per davvero……. #tantiauguriame”. Ovviamente il messaggio non è passato inosservato in rete. E il post in cui si mostra in total black, non è stato commentato solo dai follower (ne conta circa sette milioni e mezzo su Instagram): tra gli infiniti ...