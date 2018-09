Che fine ha fatto Dario Hubner? Da calciatore ad allenatore

calcioweb.eu

: Ci dicono da anni che alla fine gli errori arbitrali si compensano, che non esiste la sudditanza verso le Grandi e… - pisto_gol : Ci dicono da anni che alla fine gli errori arbitrali si compensano, che non esiste la sudditanza verso le Grandi e… - SergioCosta_min : 'Noi siamo il virus che sta uccidendo la Terra e alla fine la Terra ci espellerà. Ma insieme possiamo e dobbiamo ag… - IRAMAPLUME : “Quanto sei fine quando arrossisci per un complimento E se ci perderemo rimarrà un momento Brindiamo alla vita per… -

(Di sabato 22 settembre 2018)è stato un bomber di razza che ha vinto il titolo di capocannoniere in serie A, serie B e serie C., autore di 233 gol tra i professionisti, ha sempre avuto il vizio del fumo, consumando un pacchetto di sigarette al giorno. Spesse volte lo si è visto addirittura fumare in panchina: “Ora purtroppo che non gioco più mi capita di fumare anche qualche sigaretta in più…Certo il mio era e resta un viziaccio però non mi limitava in campo perché ho sempreuna vita professionale:ho sempre evitato gli stravizi, andavo a letto all’ora giusta, ero attento all’alimentazione e in allenamento non mi sono mai risparmiato. Per questo in partita difficilmente sfiguravo…”, aveva dichiarato qualche tempo fa. Esperienze anche in panchina, l’ultima con l’Atletico Montichiari, squadra bresciana di Serie D. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...