Cesare Cremonini triplica la data a Milano del suo prossimo tour nei palazzetti

Cesare Cremonini in Tour – Annunciata la terza data a Milano - al via oggi le prevendite : Cesare Cremonini: terza data a Milano il 16 dicembre al Mediolanum Forum, da oggi alle 15,00 aperte le prevendite Aprono oggi alle 15,00 le prevendite della terza data al Mediolanum Forum che si terrà il 16 dicembre e che sarà la chiusura del Tour di Cesare Cremonini, iniziato quest’estate con i quattro concerti negli stadi. I biglietti saranno disponibili per l’acquisto dalle ore 15.00 di oggi su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e ...

Cesare Cremonini stregato dal Duomo e dall'amatriciana "favolosa" : "In questa foto non c'è la amatriciana favolosa che ho mangiato al ristorante 'La Pergola' di Orvieto". Lo scatto in questione non poteva che essere il Duomo, simbolo della città nel mondo. A postarlo sul proprio profilo Instagram il cantautore bolognese Cesare Cremonini, che martedì 18 settembre di passaggio sulla Rupe ha mostrato di apprezzare non solo le bellezze artistiche ...

Anche Cesare Cremonini al Tempo delle Donne - a Milano l’8 settembre : il programma : Cesare Cremonini al Tempo delle Donne sarà il protagonista di un evento che si terrà a Milano il giorno sabato 8 settembre. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Reduce dal tour sold out negli stadi italiani e prima di intraprendere la tournée di concerti nei palazzetti, per la prima volta approda Cesare Cremonini al Tempo delle Donne per raccontarsi e raccontare la sua musica attraverso un'intervista a cura di Giusi ...

Ermal Meta/ "Mi piacerebbe scrivere per Vasco Rossi e Cesare Cremonini"

Nuove date di Cesare Cremonini nei palazzetti : calendario aggiornato e biglietti in prevendita : Live Nation Italia annuncia Nuove date di Cesare Cremonini nei palazzetti. Il tour autunnale continua a macinare biglietti, molte delle tappe sono già sold out a mesi dall'avvio della tournée e si rendono necessari nuovi appuntamenti per accontentare il maggior numero possibile di fan. Così, alcune delle date in programma sono state raddoppiate, altre triplicate. Cremonini Live 2018 ha già doppie date a Mantova e Bari, ora raddoppiano anche ...

Cesare Cremonini raddoppia a Mantova e Bari : biglietti in prevendita per il tour nei palazzetti : Cesare Cremonini raddoppia a Mantova e Bari. I biglietti esauriti nel giorno di pochi giorni per le prime date annunciate a Mantova e a Bari portano Live Nation ad aggiungere eventi alla tournée di Cremonini nei palazzetti. Dopo i concerti estivi negli stadi, Cesare Cremonini porta l'album Possibili Scenari nei palasport italiani per una tournée autunnale al via il 3 novembre. Il 3 e il 4 novembre l'artista è atteso al Palabam di Mantova: ...

IL CUORE GRANDE DELLE RAGAZZE/ Su Iris il film con Cesare Cremonini (oggi - 18 luglio 2018) : Il CUORE GRANDE DELLE RAGAZZE va in onda su Iris oggi in seconda serata alle ore 23,45. Nel cast figura Cesare Cremonini, Micaela Ramazzotti, alla regia Pupi Avati.

Cesare Cremonini - Una notte a San Siro/ Commento : sogno iniziato a Bologna e arrivato a San Siro : Cesare Cremonini, Una notte a San Siro: Commento e momenti cruciali del concerto del 20 luglio 2018. Realizzazione del più grande sogno del cantante bolognese.

Cesare Cremonini - stasera in TV su Rai Due il concerto di San Siro : la scaletta : ... sai che risate, La nuova stella di Broadway Latin lover Lost in the weekend Un uomo nuovo Buon viaggio , set acustico, Figlio di un re Una come te Vieni a vedere perché Le sei e ventisei Mondo ...

