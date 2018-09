Cercatori di funghi | in sette salvati in pochi giorni

Incidenti in Montagna : Cercatori di funghi feriti in Piemonte - soccorso alpino in azione : Incidenti in Montagna nel tardo pomeriggio di ieri in Piemonte, coinvolti due cercatori di funghi: il soccorso alpino è intervenuto in località Carella di Pratiglione, per un 79enne che è scivolato sulle rocce fratturandosi una caviglia. Il secondo intervento è avvenuto a Fara di Alpette, dove un altro cercatore di funghi è caduto procurandosi un trauma cranico. Nessuno dei feriti è in gravi condizioni. L'articolo Incidenti in Montagna: ...