Cecilia Rodriguez | vacanze bollenti con Ignazio Moser Ecco cos' è successo nelle acque

Cecilia Rodriguez : "Ignazio Moser? Tra noi - amore - passione - voglia di costruire qualcosa per sempre" : Cecilia Rodriguez, intervistata dal settimanale 'Nuovo' in edicola questa settimana, ha rivelato di essere al settimo cielo per come la relazione con Ignazio Moser, nata, lo scorso anno, all'interno della casa del Grande Fratello Vip, stia viaggiando su binari eccezionali. Mai un litigio e nuvole nere all'orizzonte per la coppia: In dieci mesi lui e io non abbiamo mai avuto una discussione, pur essendo in una fase iniziale nella quale è ...

Rodriguez in copertina : Belen lascia Iannone - Cecilia sposa Moser : Le “Chicche” del settimanale Chi danno per certa la rottura di Belen Rodriguez con Andrea Iannone. La showgirl agli amici avrebbe

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez : “Conviviamo - stiamo cercando di mettere delle buone basi per un futuro insieme”. Leggi l’intervista : “In questo ultimo anno insieme ci siamo conosciuti di più, litighiamo anche noi e anche abbastanza spesso, ma siamo sempre più solidi ed equilibrati. Nella nostra quotidianità troviamo il nostro amore. Conviviamo: adesso abbiamo preso anche casa nuova. stiamo cercando di mettere delle buone basi per un futuro insieme”. Lo ha detto Ignazio Moser, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1, parlando della relazione con ...

Storie Italiane - Ignazio Moser su Cecilia Rodriguez : “Voglio un futuro con lei” : Ignazio Moser a Storie Italiane fa una rivelazione su Cecilia Rodriguez Nella puntata appena terminata del programma Storie Italiane, la popolare conduttrice Eleonora Daniele ha intervistato nientepopodimeno che Ignazio Moser. Per i pochi che non lo conoscessero, quest’ultimo è il figlio del famoso ex ciclista Francesco Moser. Il giovane si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione alla seconda edizione del ...

Cecilia Rodriguez : il nuovo lavoro che ricorda il Grande Fratello Vip : Grande Fratello Vip: Cecilia Rodriguez pronta per un nuovo lavoro Cecilia Rodriguez è pronta per affrontare una nuova sfida lavorativa: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip d’altronde lo aveva già comunicato sui social qualche giorno fa, scrivendo una didascalia enigmatica sotto una sua foto. Sul suo profilo Instagram infatti la fidanzata di Ignazio Moser aveva postato una sua foto appoggiata ad una porta ed aveva poi scritto ...

Cecilia Rodriguez / "Quando si chiude una porta si apre un portone" : la gaffe infiamma il web : CECILIA RODRIGUEZ pubblica un post su Instagram e scatena le critiche di molti followers: con le sue parole ha voluto chiamare in causa Francesco Monte?(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 09:21:00 GMT)

Cecilia Rodriguez - post con gaffe sul ‘portone’ : i fan non perdonano : Cecilia Rodriguez, gaffe sul ‘portone’: i fan non perdonano e ricordano Francesco Monte e l’armadio Cecilia Rodriguez, come ormai è noto, ha completamente voltato pagina dal punto di vista sentimentale dopo l’avventura al Grande Fratello Vip. La decisione sofferta di lasciare Francesco Monte per tuffarsi nella braccia di Ignazio Moser è ancora ben viva nella […] L'articolo Cecilia Rodriguez, post con gaffe sul ...

Cecilia Rodriguez smentisce la sua presunta gravidanza e parla del rapporto con Ignazio : La sorella della bellissima e famosa showgirl argentina Belen Rodriguez [VIDEO]è finita più volte nel mirino del Gossip. Si tratta di Cecilia, ex concorrente della seconda edizione del popolare reality show “Grande Fratello Vip”. Da quando la modella ha intrapreso una relazione sentimentale con l’ex ciclista trentino Ignazio Moser nella casa di Cinecitta', sul web circolano le voci della sua presunta gravidanza che la diretta interessata ha ...

Cecilia Rodriguez svela : più chili - incinta? A letto con Ignazio oggi? : Cecilia Rodriguez a ruota libera: ingrassata e incinta? Intesa a letto con Ignazio dopo un anno? Il trasloco? Il rapporto con Santiago? Come può non litigare mai con Moser? Tutte le risposte della modella Cecilia Rodriguez in confidenza: la fidanzata di Ignazio Moser nelle scorse ore si è svelata ai propri follower di Instagram, rispondendo […] L'articolo Cecilia Rodriguez svela: più chili, incinta? A letto con Ignazio oggi? proviene da ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ospiti a C’è posta per te? : C’è posta per te: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ospiti in puntata? La stagione televisiva non è ancora ufficialmente iniziata, che già si inizia a parlare dei vari programmi che a breve andranno in onda o che verranno registrati. E’ il caso di C’è posta per te. --Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5 a breve inizierà a essere registrato, mentre il pubblico potrà vedere le puntate soltanto ad inizio 2019. Ma chi ...

"Cecilia Rodriguez - capiamo perché hai lasciato Monte". E il dettaglio hot non sfugge al web : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non sono mai stati meglio di adesso. Le vacanze le hanno passate insieme, le presentazioni ufficiali ci sono già state e tutto procede alla grande. Durate i loro week end e le loro vacanze si sono divertiti a condividere con i loro fan momenti della loro quotidianità, dal tuffo in mare al risveglio mattutino. Ma proprio uno degli ultimi risvegli ha incuriosito il pubblico.Questa mattina, infatti, Cecilia ...

Ignazio Moser chiama - Cecilia Rodriguez risponde : come sta la coppia : Ignazio Moser chiama (“Se dovessi sfidare…”), Cecilia Rodriguez, struggente, risponde: come sta la coppia Sardegna, Ibiza, Formentera ed ora la Grecia. Vacanze da sogno e in mezzo anche tanti appuntamenti e impegni lavorativi. Ma tra tutto questo movimento estivo, c’è un’unica costante per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: l’amore. Infatti, la coppia sbocciata sotto i […] L'articolo Ignazio Moser ...

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser : il risveglio in albergo è MOLTO caldo e bollente (FOTO) : Altro che fuoco di paglia! Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, i fidanzatini che si sono conosciuti a novembre nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’. Se lo scorso inverno in pochi avrebbero scommesso sulla love story tra la sorellina di Belen e l’ex ciclista, oggi, a nove mesi di distanza, i due continuano a svegliarsi insieme ogni mattina. Oggi, poi, Cechu e Nacho hanno ...